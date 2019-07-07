Із вертольота в море: українські прикордонники показали небезпечний трюк

Українські морські прикордонники відпрацювали безпарашутние десантування з вертольота в море.

Як повідомляє прес-служба МВС України на сторінці у Facebook, ризикований елемент бійці виконали в рамках багатонаціональних навчань Sea Breeze-2019.

Воїни відділу спеціальних дій на воді Одеського загону морської охорони вперше ініціювали введення цієї вправи в програму навчань у 2016 році.

facebook.com/mvs.gov.ua

"Аналіз ризиків і загроз, що стоять перед Україною, безпекою її морських кордонів і прибережних комунікацій, підступів із моря до берега та інфраструктури морських портів, показав реальну необхідність бути готовими протидіяти диверсійних проявів", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що протидиверсійна група десантується з висоти 5-7 метрів на швидкості близько 30 км/ч.

facebook.com/mvs.gov.ua

facebook.com/mvs.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бойові літаки НАТО прилетіли в Одесу для навчань. Повітряні судна доставили в Україну особовий склад, техніку та необхідне обладнання.

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