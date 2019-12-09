"Із "ЛНР" – в Сирію": ПВК "Вагнера" проговорилася про окупацію Донбасу

Найманці з російської "ПВК Вагнера" в одному зі своїх пабліків зізналися, що брали участь в окупації Донбасу, а відразу звідти поїхали на війну в Сирії.

Скриншот їхнього листування опублікував на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Хроніки "громадянської" війни... ПВК "Вагнера", участь у бойових діях на окупованому Донбасі, вихід, Сирія", – зазначив він.

Зокрема, в скандальній переписці терористи зізналися, що "Вагнер" відходив до Сирії в дуже великому поспіху просто з українського Донбасу.

"ПВК Вагнера" "Трибун"

"Вийшли із "ЛНР", два-три дні на оформлення документів, потім навантаження на БДК і вперед. Так що, напевно, рішення справді було швидким. До цього навіть розмов ніяких не було про Сирію", – пише один із бойовиків.

А ще один військовий злочинець зізнався, що його переманили в Сирію, пообіцявши більшу зарплату, ніж на Сході України.

"Восени 2015 року, коли почалася Сирія, запропонували туди, типу, що ти в "ДНР" за копійки сидиш, давай в приватний сектор, якщо хочеш", – розговорився окупант.

У "ПВК Вагнера" зізналися в окупації Донбасу Facebook Штірліц – блог

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше у мережі опублікували відео, на якому військові найманці "ПВК" Вагнера" з особливою жорстокістю вбили і розчленували людину у Сирії.

У жорстокій страті брав участь терорист "ПВК Вагнера" Станіслав Дичко. Він також воював у лавах окупантів "ДНР" проти України на Донбасі.

Пізніше стало відомо ім'я ще одного ката-найманця – це Владислав Апостол, громадянин РФ і Республіки Молдова. Він також воював на боці окупантів на Донбасі.

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