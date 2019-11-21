"Покарання не було": адвокат назвав реальний термін для ґвалтівника зі "Слуги народу"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Іванісов, якого в 1995 році засудили до 3,6 років позбавлення волі за сексуальні злочини, повинен був отримати мінімум 7,5 років в'язниці.
Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив адвокат Іван Ліберман. За його словами, жорсткому ґвалтівника, яким чинний нардеп постав у вироку суду, повинні були навіть з урахуванням усіх позитивних характеристик дати половину від максимального покарання – 15 років за гратами.
"Мінімальний термін для такого злочину, якби суд об'єктивно розглядав справу, значно більший. За таке злочину повинні давати за санкцією статті 117-ть (ще того часу) повинні давати як мінімум 7,5 років в'язниці, якщо враховувати, що він сам ґвалтував, а не просто "стояв на шухері". Це дуже маленьке покарання. Можна сказати, що покарання майже не було", – пояснив правозахисник.
Іванісов: адвокат назвав реальний термін для ґвалтівника
Ліберман додав, що зараз за подібні злочини суди з легкістю дають по 10 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Спливла інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.
Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за ґратами, зазначивши, що він погасив судимість законним путем.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив наявність погашеної судимості у Іванісова.
Пізніше в ГПУ заявили, що надана генпрокурором Русланом Рябошапкою інформація про погашену судимість Іванісова є непідтвердженою.
На скандал відреагував і президент України Володимир Зеленський, пообіцявши перевірити всі факти щодо нардепв Іванісова.
Були опубліковані вирок Іванісову і указ другого президента Леоніда Кучми про його помилування.
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