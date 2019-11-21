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21 листопада • оновлено в 21:11
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/ Розслідування

"Покарання не було": адвокат назвав реальний термін для ґвалтівника зі "Слуги народу"

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Іванісов, якого в 1995 році засудили до 3,6 років позбавлення волі за сексуальні злочини, повинен був отримати мінімум 7,5 років в'язниці.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив адвокат Іван Ліберман. За його словами, жорсткому ґвалтівника, яким чинний нардеп постав у вироку суду, повинні були навіть з урахуванням усіх позитивних характеристик дати половину від максимального покарання – 15 років за гратами.

"Мінімальний термін для такого злочину, якби суд об'єктивно розглядав справу, значно більший. За таке злочину повинні давати за санкцією статті 117-ть (ще того часу) повинні давати як мінімум 7,5 років в'язниці, якщо враховувати, що він сам ґвалтував, а не просто "стояв на шухері". Це дуже маленьке покарання. Можна сказати, що покарання майже не було", – пояснив правозахисник.

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Іванісов: адвокат назвав реальний термін для ґвалтівника

Іванісов: адвокат назвав реальний термін для ґвалтівника

Ліберман додав, що зараз за подібні злочини суди з легкістю дають по 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Роман Іванісов
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу зґвалтування
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да он толком не изнасиловал. Но вообще это жесть - ведь она "не повелась" на приглашение покататься, они ее в машину затащили, а потом ещё и в поле бросили. Пипец....
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Гоша Злой, Я пишу о фактах, изложенных в статье. В отношении этого нардепа была попытка изнасилования.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Pavlov Pavel, а ты видимо спец по толковому изнасилованию....
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