Плата за коаліцію: один із лідерів "Народного фронту" наживається на duty free в "Борисполі"

Нардеп від "Народного фронту" Андрій Іванчук причетний до незаконних схем в аеропорту "Бориспіль". Компанії, прямо пов'язані зі скандальним політиком, підім'яли під себе величезні площі для магазинів безмитної торгівлі duty free. Водночас конкурс вони виграли з очевидними грубими порушеннями.

І незважаючи на протести та рекомендації Антимонопольного комітету, а також європейського інвестора, вони продовжують ігнорувати букву закону. У той же час, за нашою інформацією, із duty free ділки отримують 3 млн євро чистого прибутку щомісяця. Детальніше про зухвалу схему – в матеріалі OBOZREVATEL.

Конкурс незаконний?

У 2014 році три компанії, пов'язані з Іванчуком, виграли контракт на оренду держмайна аеропорту "Бориспіль". Після чого був укладений договір на передачу об'єктів у користування на 10 років, хоча умови конкурсу передбачали всього-на-всього 3-річний термін.

Андрій Іванчук

Утім, і самі умови були прописані дискримінаційним чином. Участь у конкурсі хотіли взяти п'ять компаній, серед них і один зі світових лідерів операторів безмитної торгівлі – швейцарська Dufry. Однак жодна іноземна компанія просто не мала шансів, оскільки була норма про досвід роботи в Україні впродовж останніх трьох років.

Dufry одразу ж заявила про порушення і написала листа тодішньому прем'єр-міністру Арсенію Яценюку.

"Вищевказані умови проведення конкурсу, а саме досвід роботи в Україні, на думку заявника, надають окремим суб'єктам господарювання переваги, які ставлять їх у привілейоване становище щодо конкурентів", – йшлося у зверненні.

Однак протести найбільшого європейського інвестора залишилися без реакції Кабміну. І це на фоні оголошення керівництвом країни кампанії з активного залучення міжнародних інвесторів на вітчизняний ринок.

Зазначимо, що в період проведення конкурсу міністром інфраструктури був Максим Бурбак – соратник Іванчука з фракції "Народний фронт".

У той же час Антимонопольний комітет зацікавився підозрілим конкурсом і в 2016 році провів перевірку, виявивши численні порушення законодавства в сфері захисту економічної конкуренції. Після цього відомство порекомендувало Міністерству інфраструктури виправити ситуацію і розробити прозорі та рівні правила для всіх орендарів.

Однак, як повідомив Антимонопольний комітет у відповідь на запит OBOZREVATEL, і до цього дня рекомендації не виконані, тому було складене подання про початок розгляду справи.

Правда, в Мінінфраструктури все заперечують, виправдовуючись, мовляв, відповідальність за проведення конкурсу лежить на орендодавцеві, а з приводу законності використання площ – звертайтеся у Фонд держмайна. На жаль, це відомство на наш запит вперто не відповідає.

Зате Державна аудиторська служба повідомила, що з 2014 року декілька разів перевіряла використання орендованих площ у "Борисполі". Результати аудитори передали в правоохоронні органи, однак подробиці розповісти відмовилися, пославшись на таємницю слідства.

До слова, як з'ясував OBOZREVATEL, компанії, пов'язані з Іванчуком, платять за оренду одного квадратного метра за винятком окремих площ досить "смішні" гроші – від 2372 грн. Для порівняння, WOG уклав контракт на площу в "Борисполі" на 9530 грн за метр квадратний. А аеропорт "Львів" здає аналогічну територію за 10 тис. грн.

Якби конкурс на оренду в duty free проходив зараз і без порушень, ціна одного квадратного метра, за даними обізнаних джерел, становила б не менше 19 тис. грн. Якщо зараз сумнозвісні компанії платять у місяць за оренду всієї площі в "Борисполі", а саме приблизно 2,8 тис. метрів квадратних, 28,725 млн, то на конкурентних умовах ця сума б становила до 53,2 млн грн. За недоплачені Іванчуком і Ко гроші аеропорт давно б зміг добудувати проблемний паркінг і не тільки.

Як пояснив нам юрист Василь Мірошниченко, тут наявні корупційні ознаки.

"Може мати місце зловживання службовим становищем тими, хто підписав цей договір на 10 років замість трьох. Це стаття 364 КК України. Тут щонайменше має бути службове розслідування. За його результатами чиновники, які замішані в цій історії, крім іншого, можуть бути звільнені за статтею", – зазначив юрист.

Довідка: згідно зі статтею 364 КК України, в разі заподіяння значних матеріальних збитків, як у зазначеному випадку, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Як пов'язані з Іванчуком?

У 2014 році конкурс виграли ТОВ "БФ ГРУП", ТОВ "Київріанта" і ТОВ "БФ енд ГБ Тревел Рітейл". Саме остання компанія отримала найбільшу територію оренди в аеропорту – 2050 квадратних метрів.

Кінцевий бенефіціарний власник "БФ енд ГБ Тревел Рітейл" Гранц

Кінцевий бенефіціарний власник "БФ ГРУП" Гранц

Кінцевий бенефіціарний власник "Київріанта" Гранц

Кінцевим бенефіціарним власником усіх підприємств вказаний білоруський бізнесмен Артур Гранц, який товаришує з Іванчуком.

Артур Гранц Економічна правда

Вони знайомі з 90-х і за цей період були помічені не в одній сумнівній схемі. Наприклад, у травні 2017 року з'явилася інформація про їхню причетність до рейдерського захоплення фітнес-центру "Софійський" у Києві. Коли будівля, в якій розташовувався спорткомплекс, перейшла під контроль компанії "БФ ГРУП", Іванчук і Гранц домоглися рішення першої судової інстанції про виселення спорткомплексу й, не чекаючи апеляції, зайняли приміщення. Цікавий факт – скандальний нардеп живе в цьому ж будинку, на декілька поверхів вище за "Софійський".

До речі, 7 січня цього року Іванчук та одіозний російський олігарх Павло Фукс попалися на нечувано дорогому чартерному перельоті в Канкун. За інформацією OBOZREVATEL, приватний рейс коштував приблизно 200 тисяч євро в один кінець. Згодом стало відомо, що разом із ними на одному літаку летів і Гранц.

Крім того, вже 8 років керівником "БФ ГРУП" значиться Юрій Грищенко, який ще не так давно був помічником нардепа Іванчука.

У зв'язку з отриманою нами інформацією, закликаємо правоохоронні органи розібратися в ситуації і покарати винних. Зокрема, оцінити правомірність дій Мінінфраструктури та Фонду держмайна. На останнє відомство OBOZREVATEL також подає в суд за ігнорування наших запитів всупереч Закону про інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Під час затримання в Канкуні Іванчук незаконно скористався дипломатичним паспортом. Згодом віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко закликала главу МЗС Павла Клімкіна розібратися з нардепами, які використовують диппаспорти в приватних поїздках.

13 січня в Калуші Івано-Франківської області загорівся завод "Карпатнафтохім". За інформацією ЗМІ, саме це підприємство, яке належить одіозному нардепу від "Народного фронту" Андрію Іванчуку, замішане в мільярдних махінаціях.

Також у розпорядженні OBOZREVATEL опинилися дані про перельоти скандального заступника голови фракції "Народний фронт" Іванчука за 2018 рік. Судячи з них, політик 17 разів користувався послугами приватних авіаперевезень, які обійшлися йому в кругленьку суму – 172 тисячі євро.

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