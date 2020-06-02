В Україну під виглядом піджаків завозять тонни контрабанди: як розкрили масштабну аферу

"Італійські буси", які 31 травня перекрили прикордонний перехід між Україною та Угорщиною, виявилися частиною схеми контрабанди. Зазвичай ці автомобілі перевозять не відправлення бідних заробітчан, а товари, за які власники не хочуть платити податки. І це не єдина схема, яка дозволяє підприємцям економити на митних зборах.

Детальніше про те, що відбувається на кордоні, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кордон перекрили не заради відправлень

Мікроавтобуси, які в неділю на кілька годин заблокували українсько-угорський кордон, виявилися лише частиною контрабандної схеми.

Буси перекрили кордон Скрин відео

"Насправді це автобуси, які за допомогою так званих піджаків переправляють через кордон контрабанду. Просто СБУ й поліція перекрили цей канал і зажадали, щоб вони платили податок", – розповідає закарпатський адвокат Олександр Пересоляк.

Як працює схема

Детальніше про те, як працює ця схема, пояснив керівник ГО "Прозорий кордон" Михайло Катрук. За його словами, зазвичай із боку Європи – Угорщини чи Польщі – до кордону під'їжджає фура з товаром.

"Там на них уже чекають буси з "піджаками" (жителі Львівщини, Закарпаття, які заробляють тим, що перевозять через кордон контрабандні товари, зокрема піджаки, які навіть одягали на себе по кілька штук. – Авт.). Товар дрібними партіями вивантажується в буси, і далі вони колоною рухаються через кордон в Україну. Після проходження пункту пропуску мікроавтобуси знову з'їжджаються в певній точці і знову перевантажують товар у фуру, яка вже їде до місця призначення", – розповідає Катрук.

Черги на кордоні

Заробітки змінилися

Справа в тому, що за новими правилами українець може перетнути кордон туди й назад один раз у 72 години. І може перевезти 50 кг вантажу вартістю не більше 500 євро для особистого користування. Це і враховують підприємці, щоб розділити вантаж на дрібні партії й не платити податки.

"Раніше "піджаки" могли їздити туди й назад нескінченну кількість разів. Багато хто встигав зробити пару "ходок" у день. Зараз їх обмежили, тому й вартість перевезення збільшилася. Я чув, що є люди, які їдуть в одну сторону за 200 грн. Але якщо товар ризикований, то ціна зростає до 50 євро", – пояснює Катрук.

Ризик може полягати в тому, що навіть за домовленості з митницею все раптом піде не за планом.

Протести на кордоні Скрин відео

"Наприклад, якщо везуть дорогі телевізори по тисячу євро кожен. А можна ж тільки товар до 500 євро на людину. Якщо раптом митник не захоче на це залющувати очі? Це ризик", – пояснює Катрук.

Так в Україну потрапляють багато дорогих товарів. Наприклад, італійські шуби. В українських бутиках вони є, а через кордон жодна з шуб не проходила.

Також він говорить, що на кордоні існують десятки різних схем – пів легальні й зовсім нелегальні, коли бізнесмени намагаються ухилитися від податків.

"Напівлегально називають, наприклад, коли на угорському кордоні показується одна накладна, а на українській уже інша. А ось якщо повністю підроблюють накладні – це вже нелегальна схема. Наприклад, фура везе високорентабельний товар – косметику, електроніку – а в документах вказується, що вона везе картон. І податок уже зовсім інший", – говорить керівник організації.

Є й зовсім нахабна схема. Коли навантажений ущерть бусик із продуктами або хімією проїжджає через зелений коридор. Після того, як на пунктах пропуску встановили відеокамери, то митники не можуть не відчиняти двері авто й автобусів. Але вони "зовсім не бачать" контрабанду і пропускають порушників.

Протести на кордоні Гордон

Протести на кордоні Справа

Де реалізують контрабанду

Купити контрабанду можна в магазинчиках недалеко від кордону. Там є побутова техніка, комп'ютери, продукти. Такі ж мінімаркети з'явилися вже в багатьох обласних центрах України.

"Їх легко впізнати за низькими цінами. Написано "Товари з Європи", а пів кіло хамона коштує 200 грн. Вам можуть надіслати навіть товар із цінником з італійського магазину. Вони не переймаються через конспірацію", – сміється житель Львівщини Андрій.

Контрабанду збувають як у великих магазинах, бутиках, так і через інтернет на різних платформах. Досить порівняти ціни, а також те, що побутова техніка може приїхати до вас із інструкцією іноземною мовою. Це означає, що цей товар очевидно не проходив митницю.