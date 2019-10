Історія з убивством лідера ІДІЛ: знайдено "російський слід"

У спецоперації військовослужбовців США в Сирії, у результаті якої був ліквідований лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді, ймовірно, є натяк на "російський слід". Адже реальну основу ІДІЛ складають колишні вищі офіцери Іракської армії та функціонери саддамівської партії "БААС", які навчалися у Москві.

Про це заявив журналіст, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі. Він розповів, що у 2015 році записував інтерв'ю з колишнім полковником ФСБ, який натякав, що ІДІЛ було створено за участі його патронів.

За його словами, попри те, що офіційної інформації про вбивство американськими спецпризначенцями Delta Force лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді досі немає, ця новина вже підірвала мережу. Водночас президент США Дональд Трамп уже пообіцяв виступити із потужною заявою через деякий час. Однак поки що загальну картинку про те, що трапилося, можна скласти із декількох джерел: "певних сирійських представників, які повідомили про це іракців з іранцями, та високопоставленого американського військового".

Убивство лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді: знайдено "російський слід"

"Іракська розвідка відслідковувала Аль-Багдаді в районі Ідліба, на позиціях формування, близького до Аль-Кайєди. Лідера "Даїш" (так місцеві називають "Ісламську державу") вичислили північніше Ідліба. Спецзагін на кількох гелікоптерах висадився на локації вночі. В результаті рейду Аль-Багдаді та дві його дружини загинули, ймовірно, підірвали пояси смертників, які носили на собі 24/7. Після відходу спецпризначенців американська авіація завдала удар по точці, де все це відбулося. Кажуть, щоб не зробити її місцем паломництва", — пише журналіст.

Він підкреслив, що турецьких союзників про операцію в Ідлібі нібито не повідомляли. А Абу Бакр Аль-Багдаді став на чолі ІДІЛ випадково, адже до війни в Іраку взагалі був малопомітною фігурою в релігійному русі.

Геолокація будинку, де жив Абу Бакр аль-Багдаді

"У 2004 році потрапив до американського фільтраційного табору "Букка" біля міста Умм-Каср на півдні Іраку. Згодом, його відпустили. За іншими даними, це трапилося у 2009 році. Охоронцям він запам'ятався тим, що перед звільненням сказав їм: "See you in New York!", побачимося у Нью-Йорку", — додав Цаплієнко.

За словами військкора, військові успіхи "Ісламської держави" 2014-го пов'язують саме з Аль-Багдаді. Однак, підкреслює журналіст, не виключно, що він був лише підставною фігурою.

"Адже є численні свідчення про те, що реальну основу ІДІЛ складали колишні вищі офіцери Іракської армії та функціонери саддамівської партії "БААС", які вчились в Москві. У 2015 році я записував інтерв'ю з колишнім полковником ФСБ, який натякав на те, що ІДІЛ було створено за участі його патронів. Ну, що ж, чекаємо на заяву Трампа і на відео спецоперації", — підсумував Цаплієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовослужбовці США в Сирії провели спецоперацію, в результаті якої лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абу Бакр аль-Багдаді був ліквідований. За даними журналістів Bloomberg, самопроголошений "халіф" підірвав себе поясом смертника в Ідлібі.

