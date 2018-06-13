Істериці "ДНР" через армію України знайшли пояснення

Російські пропагандистські ЗМІ ведуть інформаційну підготовку для широкомасштабних бойових дій Росії на території України.

Таку думку в інтерв'юOBOZREVATELвисловивзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Георгій Тука.

Коментуючи питання терориста "ДНР" Захара Прілепіна, адресоване президенту РФ Путіну про те, що українська армія може скористатися чемпіонатом світу з футболу і почне наступ на Донбасі, Тука зауважив: "За останні 2 тижні я кілька разів дивився різні політичні шоу в Росії на різних каналах, і у всіх була одна й та сама теза: підла фашистська київська хунта готується до захоплення Горлівки для того щоб взяти в петлю Донецьк і втягнути всю Росію в повномасштабну війну".

"Знаючи абсолютно достовірно, що жодних передумов для таких дій української армії не існує, я для себе зробив висновок, що це інформаційна підготовка для можливості великомасштабних, повномасштабних військових дій", - переконаний заступник міністра.

Як писавOBOZREVATEL, раніше Георгій Тука заявив: найбільшу російську військову загрозу для України становить авіація і ракетні війська.