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Істериці "ДНР" через армію України знайшли пояснення

3.8тЧитати новину російською

Російські пропагандистські ЗМІ ведуть інформаційну підготовку для широкомасштабних бойових дій Росії на території України.

Таку думку в інтерв'юOBOZREVATELвисловивзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Георгій Тука.

Коментуючи питання терориста "ДНР" Захара Прілепіна, адресоване президенту РФ Путіну про те, що українська армія може скористатися чемпіонатом світу з футболу і почне наступ на Донбасі, Тука зауважив: "За останні 2 тижні я кілька разів дивився різні політичні шоу в Росії на різних каналах, і у всіх була одна й та сама теза: підла фашистська київська хунта готується до захоплення Горлівки для того щоб взяти в петлю Донецьк і втягнути всю Росію в повномасштабну війну".

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"Знаючи абсолютно достовірно, що жодних передумов для таких дій української армії не існує, я для себе зробив висновок, що це інформаційна підготовка для можливості великомасштабних, повномасштабних військових дій", - переконаний заступник міністра.

Як писавOBOZREVATEL, раніше Георгій Тука заявив: найбільшу російську військову загрозу для України становить авіація і ракетні війська.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
да ложить мы хотели на ваш праздник твари козломордые,токо суньтесь в Украину мрази лаптекопытные и здесь сдохнетет и мы перейдем на тиреторию врага воевать суки
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Русский Солдат
Русский Солдат
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, кто это мы и сколько вас?
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Русский Солдат
Русский Солдат
Просто не надо портить людям футбольный праздник и все будет хорошо.
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