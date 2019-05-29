ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Іспит, щоб потрапити в Росію": Прилєпін виправдав убивства українців на Донбасі

1.6тЧитати матеріал російською

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював за терористичну "ДНР", заявив, що вбивства тисяч українців на Донбасі стали іспитом для входження цього регіону до складу Росії в майбутньому.

Крім того, він висловив упевненість у тому, що де-факто названі території вже стали російськими. Цинічне виправдання військової агресії Кремля проти України Прилєпін озвучив під час зустрічі з читачами у МХАТі, запис якої опубліковано на його YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ось такий складний іспит, щоб потрапити в Росію. Болісний, через смерть, убивство, через приниження. Ось люди його тягнуть на собі", – висловився бойовик.

Більше того, він висловив упевненість у тому, що Донбас нібито не мине абхазький сценарій, а потім Москва взагалі "приєднає" його до себе, як Крим.

Новини
"Будуть висіти триколори й прапори СРСР": Прилєпін заговорив про "ХНР" і "ОНР" в Україні

Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

Facebook Захара Прилєпіна

"Напевно, цей варіант найбільш вірогідний, абхазький. Одного разу це, звичайно, напевно завершиться, коли рейтинг просяде у чергового або чинного імператора. І він, щоб зробити всім радість, скаже: "Я ось приєдную всіх і одноразово". Я заспокоюю себе тим, що вже зараз це Росія. Там російська освіта, економіка, університети, все там російське", – підсумував терорист Прилєпін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін заявив, що в майбутньому Росія нібито повністю поглине тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Також він висловив упевненість в тому, що половина України нібито готова зустрічати російських окупантів з квітами. Свої неадекватні висновки Прилєпін заснував на підсумках голосування в першому турі виборів президента жителів одного з населених пунктів Донбасу.

Нагадаємо, Прилєпін цинічно заявив, що причиною будь-якої війни є не патріотичні настрої, а фінансові інтереси тих, хто її розв'язує. Разом із цим, він продовжив озвучувати пропагандистські штампи про "подвиг звільнення" Донбасу російськими окупантами.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаВійна на Донбасі
Особа
Захар Прилепин
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Где дословно он сказал что убивать украинцев это благо для ДНР и ЛНР???))))))))))))))))))))) Аля глупая Гудкова придумала заголовок
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки