Ішла робити селфі: з'ясувалися моторошні деталі згвалтування на Харківщині

19-річна дівчина, яку на Харківщині збоченець добу ґвалтував і різав ножем, розповіла, що просто хотіла зробити селфі в лісі. Але в підсумку, вона нарвалася на маніяка.

Як говориться в сюжеті ICTV, постраждала йшла до залізничної станції. Коли побачила на своєму шляху ліс, вирішила туди зайти, щоб зробити знімок. Там на неї і напали.

"Зловмисник, погрожуючи розправою, зв'язав їй руки, ноги і зав'язав ганчіркою очі. Потім відтягнув у свій будинок. Коли дівчині зняли пов'язку, вона була в шоці. Будинок був увесь обшарпаний і брудний. Після того як за жертвою зачинилися двері, чоловік накинувся на неї і згвалтував. Так тривало протягом доби. Дівчину зґвалтували кілька разів", – розповіли журналісти.

Насильник дівчини Прес-служба Нацполіціі

Щоб студентка не пручалася, чоловік погрожував їй саморобним мачете. Ним він порізав руку дівчини.

"Після доби привів на станцію, посадив на поїзд і наказав їхати до Харкова. Вона доїхала до Харкова, пересіла на інший потяг до Первомайського. Вдома вона відразу розповіла про те, що трапилося мамі", – повідомив керівник Первомайського відділу поліції Володимир Кагадій.

Чоловік же своєї провини не визнає: "Не заперечую, що я робив це. Але я пообіцяв, що вона піде, і вона пішла, і я провів її. Те, що я перебуваю тут – я шкодую. Але про те, що я зробив – як я шкодувати можу? Це ж природньо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня Верховна Рада України проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості.

Останнім часом жахливі випадки накрили Україну. Наприклад, 19 червня в населеному пункті Іванівка Одеської області знайшли тіло зниклої 11-річної Даші Лук'яненко. Потім під Дніпром знайшли тіло 13-річної дівчинки Інни, яку тиждень шукала поліція. Вбивцею виявився раніше судимий рецидивіст.

Після жорстокого вбивства Даші Лук'яненко і низки інших гучних злочинів в Україні активізувалася тема покарання для педофілів. У Верховній Раді запропонували нарешті ухвалити закон про реєстр сексуальних злочинців. Відповідна петиція з'явилася на сайті парламенту і рекордно швидко зібрала необхідну кількість підписів.

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