Українські авіакомпанії почали масово перевіряти: чи безпечно літати і в чому причина краху

Державіаслужба взялася перевіряти всі авіакомпанії в Україні на безпеку польотів. Причиною стала авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Тегерані, у результаті якої загинули 176 осіб, зокрема 11 українців.

Детальніше про те, як будуть відбуватися перевірки, які судна найчастіше потрапляють у "чорний список" за кордоном і з якими проблемами стикалися кияни – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне про трагедію:

У ніч на 8 січня Іран завдав удару балістичними ракетами по військово-повітряній базі США.

Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився. 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

Іран оголосив причиною аварії загоряння двигуна. Водночас джерела OBOZREVATEL у МАУ не виключають, що літак могли випадково збити сили ППО Ірану.

Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу. За їхніми даними, пожежа на борту спалахнула до падіння, а при зіткненні з землею стався вибух.

OBOZREVATEL зібрав усю детальну інформацію про жертв трагедії. З нею можна ознайомитися тут.

Інформацію про причини катастрофи зараз перевіряють експерти з України, вони працюють на місці події.

У Національному бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами кажуть, що фахівцям із розслідування належить зібрати якомога більше інформації, оглянути уламки літака з метою контролю об'єктивності і неупередженості в розслідуванні. Також фахівці від України будуть присутні під час зчитування, обробки й аналізу даних чорних скриньок.

У той же день, 8 січня, міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував перевірку всіх українських літаків після аварії борту МАУ в Тегерані.

Як перевіряють

"Державіаслужба проведе позапланові перевірки стану безпеки польотів МАУ. Також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній", – попередив глава Мінінфраструктури Владислав Криклій.

На місці аварії літака в Тегерані

За словами гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна, всіма авіаподіями в Україні займається Державіаслужба. А ось відповідальність за стан бортів повністю лежить на авіаперевізниках.

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Водночас за статистикою Національного бюро розслідувань авіаподій та інцидентів із цивільними повітряними суднами, випадки з літаками не такі вже й рідкісні. Але найчастіше вони трапляються з повітряним транспортом іноземної авіації. Наприклад, минулого року Нацбюро зафіксувало п'ять катастроф, 5 аварій, 2 серйозних події і 31 інцидент. А з іноземним транспортом інцидентів зафіксували майже в два рази більше – 57.

Також літаки часто атакували птахи. Наприклад, у Жулянах за останні п'ять років зафіксували 19 випадків. А в Борисполі – 10. При цьому найбільше страждають двигуни літаків. А ось сліплять лазерними указками частіше в "Борисполі".

Авіаексперт Олександр Мироненко розповів OBOZREVATEL, як проходять перевірки і до яких суден найбільше питань. За його словами, є міжнародні норми, які передбачені виробником літаків і дотримуються авіакомпаніями. Якщо вони цього не роблять, то компанія потрапляє в "чорний список" ЄС.

МАУ каже, що літак був новий

"І якщо ви подивитеся архів цього списку, то побачите маленькі українські фірми, яких уже немає. Але наші великі і відомі компанії, такі як МАУ, – одні з найбільших в СНД. І вони першими на пострадянському просторі почали використовувати Boeing, а недавно пройшли міжнародний аудит. Це означає, що регламенту вони дотримуються і жодних проблем у них не було. Але минулого року припинявся сертифікат іншої великої компанії, поки вони не усунули всі порушення. У компанії була пригода з розгерметизацією літака у Львові", – каже Мироненко.

Найімовірніше, рейди чиновників, за його словами, будуть виглядати так: вони перевірять документацію. Адже, якщо документи не заповнювалися, то виникає питання – а чи проводилося обслуговування. І, як правило, ніхто з адекватних авіакомпаній не буде порушувати регламенти, адже це може призвести до трагічних наслідків.

"Також, раз у кілька років компанії проводять капітальний ремонт. І в такому випадку літак мало не на запчастини розбирають, усі перевіряють, а потім заново збирають. Перед кожним рейсом усе оглядають техніки. Та й перед кожним вильотом капітан повітряного судна повністю оглядає літак: чи немає там проблем, чи не причепилося щось до двигуна", – пояснив експерт.

На місці аварії літака в Тегерані

Що стосується інцидентів, які відбуваються з повітряними пасажирськими суднами, то Олександр Мироненко пояснює: чим більший трафік у авіаперевізника, тим більше пригод.

"Вони відбуваються і з великими та іменитими компаніями. Але ці інциденти найчастіше відбуваються без людських жертв. Літак сів, пасажирів випустили і нічого страшного для них не відбувається. Наприклад, літак скотився зі смуги, надули трап і випустили людей, як це недавно було в Одесі. Але у нас таке буває вкрай рідко, і це видно з офіційної статистики. Це пов'язано з тим, що трафік невеликий. І літаки у наших ключових компаній не настільки старі. Є судна, яким більше 11 років. Але це тепер швидше рідкість. Найчастіше їх виводять, закуповують нові", – говорить Мироненко.

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"Сідали на бік"

Тим часом кияни поділилися з OBOZREVATEL своїми враженнями про польоти.

Відомий блогер, бізнесмен і ексдепутат Київради Олексій Давиденко часто літає – з сім'єю й у відрядження, але, за його словами, Бог милував від нештатних ситуацій. "Ну трясе іноді. Буває, по два рази заходять на посадку. За все життя було два рази, які врізалися в пам'ять", – розповідає Давиденко.

Один із випадків стався під час польоту на літаку іноземних авіакомпаній з Києва до Греції. "У літаку відпадали внутрішні пластикові накладки ілюмінаторів. Борт був такий старий, що була видна начинка кріплень ілюмінаторів. Ну як би – не дуже комфортно. Хоча не смертельно", – згадує Давиденко.

Інший випадок стався на українських авіалініях під час польоту з Києва в Дюссельдорф. "Прямо при посадці потрапив у сильний боковий вітер. І літак після кількох невдалих спроб сісти, таки вирішив сідати. Так ось це був перший випадок у моєму житті, коли на смугу літак сідав напівбоком і його хитало на відстані 20-10-5 метрів від землі", – говорить бізнесмен.

Олексій Давиденко Facebook Олексія Давиденка

Втім, у нього є і гарні спогади. "Особливо запам'ятовуються нічні рейси на великій висоті на трансатлантичних перельотах, коли внизу під тобою літають літаки, а ще нижче світяться одне за іншим міста і країни. А найбільш пам'ятні посадки в аеропорти – куди літак заходить прямо з води. І тобі здається, що він зараз сяде на воду, а він торкається злітної смуги, яка починається прямо на березі", – ділиться враженнями Давиденко.

Пішли в занос

Киянин Олександр Івасівка-Навроцький технічних траблів на українських авіалініях не згадав. Але ось затримки рейсу переживав неодноразово.

Він також згадав, що доводилося заходити на запізнілий рейс з іншої країни, а салон літака не встигли почистити і вчасно подати на посадку. "Але найгіршу ситуацію я пережив чотири роки тому, коли через сильний смог над Дубаєм сотні рейсів прилітали і відлітали зі столиці ОАЕ з запізненням у декілька годин. Наша подорож змістилася майже на добу. Чекали літак із Києва в Дубай годин 10-12. Потім на 5 або 6 годин більше норми витратили, щоб пересісти на інший борт і летіти в Шрі-Ланку. У результаті сучасні літаки, прекрасний сервіс, все полетіло до біса через погодний форс-мажор.

Так само, як і під час поїздки в Торонто років 12 назад. "Була сильна злива. Літак ішов на злітно-посадкову смугу боком і просто впав на неї. Вже потім я прочитав, що в умовах зливи пілоти жорстко садять літак, як ніби кидають його на ЗПС, щоб він уникнув довгого чиркання колесами по поверхні. Тому що через це борт може піти в занесення", – говорить Івасівка.

Брудні сидіння й іржаві лопати

Киянка Юлія Недопитанська, яка часто подорожує, каже, що після декількох неприємних інцидентів її сім'я намагається уникати українських авіаперевізників.

Юлія Недопитанська Facebook Юлії Недопитанської

"Послугами українських авіакомпаній ми принципово перестали користуватися в 2006-му. Перший переляк у мене був, коли летіли до Туреччини. Я сиділа біля вікна, і коли приземлялися, побачила іржаві лопасті. Вдруге летіли на відпочинок всією сім'єю в Єгипет, так мало того, що все сидіння забруднене якимись крихтами, а й персонал жахливо грубіянив. Тому тепер намагаємося користуватися турецькими або європейськими операторами. Наприклад, за день до катастрофи ми з Катару з пересадкою летіли місцевими авіалініями", – розповідає Юлія.

За її словами, були випадки, коли доводилося свого рейсу чекати в аеропортах цілодобово. Наприклад, два роки тому летіли в Дубай, а на курорті в цей час лютувала піщана буря. І більшість рейсів було скасовано.

"Минулого року ми летіли до Відня, але щось сталося, і нам довелося півгодини кружляти над аеропортом. Іноді на голову звалюється багаж. До цього у мами, яка летіла до Бразилії, була така турбулентність, що від тряски випали кисневі маски, а це вже ознака, що все погано. Але такого, щоб десь торохтіло, гриміло і відвалювалося – у нас не було", – каже Юлія.

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