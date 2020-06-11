Іран знову змінив позицію щодо "чорних скриньок" збитого літака МАУ

Розслідування 09:32, 11.06.2020

Іран прийняв рішення передати до Франції "чорні ящики" зі збитого в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".

Як пише Reuters з посиланням на свої джерела, про це влада Ірану повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) при ООН.

Іран передасть "чорні ящики" з літака МАУ у Париж

Представник країни на онлайн-зустрічі заявив, що Тегеран направить "чорні ящики" в Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) в Парижі.

Іран офіційно не коментував цю інформацію.

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