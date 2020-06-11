Іран знову змінив позицію щодо "чорних скриньок" збитого літака МАУ
Іран прийняв рішення передати до Франції "чорні ящики" зі збитого в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".
Як пише Reuters з посиланням на свої джерела, про це влада Ірану повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) при ООН.
Представник країни на онлайн-зустрічі заявив, що Тегеран направить "чорні ящики" в Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) в Парижі.
Іран офіційно не коментував цю інформацію.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спочатку припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
31 травня стало відомо, що "чорні ящики" не передаватимуть Україні.