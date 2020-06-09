Іран заявив про шість затриманих у справі про збитий Boeing МАУ: трьох уже звільнили

Влада Ірану повідомила, що у справі про збитий в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" 8 січня 2020 року було затримано шість осіб.

Про це заявив офіційний представник Верховного суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїлі, передає агентство FARS. За його словами, троє з них вже звільнені під заставу, ще троє перебувають під вартою.

"До теперішнього часу у цій справі було затримано шість осіб", – сказав Ісмаїлі.

Іран заявив про шість затриманих у справі про збитий Boeing МАУ

Відзначимо, винним за збиття літаку МАУ в Ірані є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню "без отримання дозволу" в сформованих у той час умовах.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що країна "майже завершила" розслідування катастрофи з українським Boeing 737. На думку представників Ірану, "чорні ящики" не містять жодної "важливою" інформації. У той же час, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про "завершення" розслідування не підтверджені жодними документами.

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