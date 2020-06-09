Головна Новини
9 червня • оновлено в 16:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Іран заявив про шість затриманих у справі про збитий Boeing МАУ: трьох уже звільнили

1.5т
Читати матеріал російською

Влада Ірану повідомила, що у справі про збитий в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" 8 січня 2020 року було затримано шість осіб.

Про це заявив офіційний представник Верховного суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїлі, передає агентство FARS. За його словами, троє з них вже звільнені під заставу, ще троє перебувають під вартою.

"До теперішнього часу у цій справі було затримано шість осіб", – сказав Ісмаїлі.

Іран заявив про шість затриманих у справі про збитий Boeing МАУ

Іран заявив про шість затриманих у справі про збитий Boeing МАУ

Відзначимо, винним за збиття літаку МАУ в Ірані є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню "без отримання дозволу" в сформованих у той час умовах.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що країна "майже завершила" розслідування катастрофи з українським Boeing 737. На думку представників Ірану, "чорні ящики" не містять жодної "важливою" інформації. У той же час, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про "завершення" розслідування не підтверджені жодними документами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 856.

    Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.

  • У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

  • У США заявили, що знайшли доказ поширення коронавірусу в Китаї ще влітку-2019.

  • До саморобних масок озвучили нову вимогу – тільки так вони зможуть захистити.

  • У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гіршою.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги