Іран заявив про шість затриманих у справі про збитий Boeing МАУ: трьох уже звільнили

Влада Ірану повідомила, що у справі про збитий в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" 8 січня 2020 року було затримано шість осіб.
Про це заявив офіційний представник Верховного суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїлі, передає агентство FARS. За його словами, троє з них вже звільнені під заставу, ще троє перебувають під вартою.
"До теперішнього часу у цій справі було затримано шість осіб", – сказав Ісмаїлі.
Іран заявив про шість затриманих у справі про збитий Boeing МАУ
Відзначимо, винним за збиття літаку МАУ в Ірані є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню "без отримання дозволу" в сформованих у той час умовах.
Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що країна "майже завершила" розслідування катастрофи з українським Boeing 737. На думку представників Ірану, "чорні ящики" не містять жодної "важливою" інформації. У той же час, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про "завершення" розслідування не підтверджені жодними документами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебувало 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спочатку припускали, що "чорні ящики" збитого літака передадуть для розшифровки до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна і сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати в суд за збитий Boeing МАУ.
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