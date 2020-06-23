Іран заявив про готовність виплатити компенсацію за катастрофу літака МАУ
У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що проінформували Україну про готовність виплатити компенсації сім'ям загиблих і відшкодування за сам збитий літак МАУ.
Про це повідомив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф у розмові з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем і наголосив на готовності вирішувати юридичні питання, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС Ірану.
"Міністр закордонних справ Заріф повідомив своєму канадському колезі про те, що Ісламська Республіка Іран уже поінформувала Україну про свою готовність вирішувати юридичні питання, про порядок виплати компенсацій сім'ям пасажирів, загиблих у результаті трагічного інциденту, а також про виплату компенсації за український лайнер", – йдеться в повідомленні МЗС країни.
Також він додав, що Україна ще не призначила делегацію для проведення переговорів, але Ісламська Республіка Іран продовжує займатися цим питанням.
Водночас президент України Володимир Зеленський 19 червня підписав указ про утворення делегації України для участі в переговорах з Іраном через збитий український літак. За словами Зеленського, Київ буде судитися в міжнародних судах, якщо Тегеран продовжуватиме відтягувати виконання своїх обіцянок через катастрофу.
Відзначимо, в цій же розмові глава МЗС Ірану заявив, що країна протягом декількох днів відправить до Франції самописці збитого в січні українського пасажирського літака.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спершу припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не заперечили ймовірність, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій організації цивільної авіації країни Хасан Резайфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати в суд за збитий Boeing МАУ.
Але потім у Тегерані пообіцяли виплатити гроші сім'ям загиблих у катастрофі українського літака, який збили над Тегераном, для того щоб назавжди закрити питання про розслідування.
Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про нібито завершення розслідування катастрофи літака МАУ не підтверджені жодними документами.
У червні 2020 року Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", але пізніше назвав умови для їхнього передання Україні.
Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Тегеран не виконає взяті на себе зобов'язання, то Україні доведеться звернутися до міжнародних судів.