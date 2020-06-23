Іран заявив про готовність виплатити компенсацію за катастрофу літака МАУ

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що проінформували Україну про готовність виплатити компенсації сім'ям загиблих і відшкодування за сам збитий літак МАУ.

Про це повідомив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф у розмові з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем і наголосив на готовності вирішувати юридичні питання, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС Ірану.

"Міністр закордонних справ Заріф повідомив своєму канадському колезі про те, що Ісламська Республіка Іран уже поінформувала Україну про свою готовність вирішувати юридичні питання, про порядок виплати компенсацій сім'ям пасажирів, загиблих у результаті трагічного інциденту, а також про виплату компенсації за український лайнер", – йдеться в повідомленні МЗС країни.

Також він додав, що Україна ще не призначила делегацію для проведення переговорів, але Ісламська Республіка Іран продовжує займатися цим питанням.

Водночас президент України Володимир Зеленський 19 червня підписав указ про утворення делегації України для участі в переговорах з Іраном через збитий український літак. За словами Зеленського, Київ буде судитися в міжнародних судах, якщо Тегеран продовжуватиме відтягувати виконання своїх обіцянок через катастрофу.

Відзначимо, в цій же розмові глава МЗС Ірану заявив, що країна протягом декількох днів відправить до Франції самописці збитого в січні українського пасажирського літака.

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