Іран заявив про готовність обговорити передачу "чорних ящиків" Україні
Влада Ірану заявила, що готово до переговорів з Україною у справі про збитий Boeing-737 авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом України в Ісламській Республіці Іран Сергієм Бурдиляком, передає інформаційне агенство IRNA.
"Іран готовий в будь-який час та в будь-якому місці провести переговори з українською стороною, щоб якнайшвидше розв'язати питання чорних скриньок, виплатити компенсацію сім'ям жертв та інші питання, пов'язані з цією трагічною подією", – заявив Мохсен Бахарванд.
Водночас український посол пообіцяв донести цю інформацію до української влади.
Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що країна "майже завершила" розслідування катастрофи з українським Boeing 737. На думку представників Ірану, "чорні ящики" не містять жодної "важливою" інформації. У той же час, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про "завершення" розслідування не підтверджені жодними документами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебувало 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спочатку припускали, що "чорні ящики" збитого літака передадуть для розшифровки до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна і сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати в суд за збитий Boeing МАУ.