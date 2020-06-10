Влада Ірану заявила, що готово до переговорів з Україною у справі про збитий Boeing-737 авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом України в Ісламській Республіці Іран Сергієм Бурдиляком, передає інформаційне агенство IRNA.

"Іран готовий в будь-який час та в будь-якому місці провести переговори з українською стороною, щоб якнайшвидше розв'язати питання чорних скриньок, виплатити компенсацію сім'ям жертв та інші питання, пов'язані з цією трагічною подією", – заявив Мохсен Бахарванд.

Іран заявив про готовність обговорити передачу "чорних ящиків" Україні

Водночас український посол пообіцяв донести цю інформацію до української влади.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що країна "майже завершила" розслідування катастрофи з українським Boeing 737. На думку представників Ірану, "чорні ящики" не містять жодної "важливою" інформації. У той же час, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про "завершення" розслідування не підтверджені жодними документами.

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