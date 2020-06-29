Іран відправив до Франції "чорну скриньку" зі збитого українського літака, – ЗМІ

Кирило Лютий Розслідування 17:42, 29.06.2020 Оновлено: 18:06, 29.06.2020

Іран відправив на розшифровку до Франції чорну скриньку зі збитого під Тегераном українського літака авіакомпанії МАУ.

Як передає Associated Press, іранський військовий прокурор Голам Аббас Торки зазначив, що самописець був "серйозно пошкоджений", тому для розшифровки необхідне "складне технічне обладнання".

Він заявив, що експерти Ірану не змогли придбати таку техніку через американські санкції.

Раніше французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації повідомляло, що технічні роботи з розшифровки чорної скриньки розпочнуться 20 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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