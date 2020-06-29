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Іран відправив до Франції "чорну скриньку" зі збитого українського літака, – ЗМІ

Кирило Лютий
Розслідування
2,0 т.

  • В Ірані заявили, що для розшифровки необхідне "складне технічне обладнання".

  • Потрібну техніку Тегеран не зміг купити через санкції США.

  • Розшифровка самописців почнеться у Франції 20 липня.

Іран відправив до Франції 'чорну скриньку' зі збитого літака МАУ

Іран відправив до Франції "чорну скриньку" зі збитого літака МАУ. колаж

Іран відправив на розшифровку до Франції чорну скриньку зі збитого під Тегераном українського літака авіакомпанії МАУ.

Як передає Associated Press, іранський військовий прокурор Голам Аббас Торки зазначив, що самописець був "серйозно пошкоджений", тому для розшифровки необхідне "складне технічне обладнання".

Він заявив, що експерти Ірану не змогли придбати таку техніку через американські санкції.

Раніше французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації повідомляло, що технічні роботи з розшифровки чорної скриньки розпочнуться 20 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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