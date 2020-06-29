Іран відправив до Франції "чорну скриньку" зі збитого українського літака, – ЗМІ

Іран відправив на розшифровку до Франції чорну скриньку зі збитого під Тегераном українського літака авіакомпанії МАУ.

Як передає Associated Press, іранський військовий прокурор Голам Аббас Торки зазначив, що самописець був "серйозно пошкоджений", тому для розшифровки необхідне "складне технічне обладнання".

Він заявив, що експерти Ірану не змогли придбати таку техніку через американські санкції.

Раніше французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації повідомляло, що технічні роботи з розшифровки чорної скриньки розпочнуться 20 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.

Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

В Ірані спершу припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не заперечили ймовірність, що відправлять їх до України.

Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій організації цивільної авіації країни Хасан Резайфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.

Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати в суд за збитий Boeing МАУ.

Але потім у Тегерані пообіцяли виплатити гроші сім'ям загиблих у катастрофі українського літака, який збили над Тегераном, для того, щоб назавжди закрити питання про розслідування.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про нібито завершення розслідування катастрофи літака МАУ не підтверджені жодними документами.

У червні 2020 року Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", але пізніше назвав умови для їхнього передання Україні.