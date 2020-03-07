Іран знайшов спосіб затягнути розслідування катастрофи літака МАУ: у чому суть

Відповідно до міжнародного повітряного права, розслідування катастрофи літака МАУ проводить Іран, і зараз його не можна змусити передати Україні "чорні скриньки" збитого Boeing 737.
Таке роз'яснення дав в ефірі ObozTV експерт з авіаційного права Андрій Козлов, коментуючи намагання України домогтися отримання бортових самописців.
За словами Козлова, на часі Київ може тільки "докласти дипломатичних зусиль" в цьому питанні, але не більше.
"Усі матеріали розслідування, зокрема уламки літака і бортові самописці, перебувають у розпорядженні Ісламської республіки Іран. Розслідування в їхній компетенції і, на жаль, втрутитися в це складно", – зазначив фахівець.
Чи може Іран затягнути розслідування катастрофи
Козлов уточнив, що Іран має зобов'язання забезпечити розшифровку бортових самописців, і вони можуть бути повернуті Україні після закінчення розслідування.
"Хоча очевидно, що досить дивно виглядає, коли держава не вживає всіх необхідних заходів, розуміє, що самостійно не може розшифрувати бортові самописці, але і не передає їх нікому іншому", – звернув він увагу.
На його думку, за бажання Іран може затягнути розслідування катастрофи на досить тривалий термін.
"Потім, звичайно, розпочнуться суперечки в раді ІКАО, в асамблеї ІКАО... Але це теж тривала бюрократична процедура. Механізму впливу на Іран, щоб "за помахом чарівної палички", не існує", – уточнив Козлов.
Яку інформацію зберігають "чорні скриньки"
Авіаексперт зізнався, що досить скептично ставиться до того, що "чорні скриньки" можуть дати якусь кардинально нову інформацію.
"Бортові самописці, крім аудіо інформації, фіксують показання бортових систем. Те, що на них міститься, лише доповнить нагальну картину", – розповів Козлов.
"Покаже, в якому порядку (чи одномоментно) бортові системи вимикалися. Можливо, ми почуємо щось від екіпажу, наприклад, що він спостерігав факел від ракети. Найголовніше, що за допомогою технічних засобів ми можемо почути появу стороннього звуку і за швидкістю поширення звукової хвилі більш точно встановити момент катастрофи", – пояснив він.
8 січня пасажирський Boeing 737 МАУ був збитий ракетою в Ірані
twitter.com/Iranian_RCS
OBOZREVATEL нагадує:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна очікує від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спочатку припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифровки до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
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