Іран розшифрував "чорні ящики" літака МАУ: в МЗС озвучили деталі
Іран "майже завершив" розслідування катастрофи з українським Boeing 737 під Тегераном 8 січня 2020 року.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ держави Мохсен Бахарванд, передає alarabiya.net.
На думку представників Ірану, "чорні ящики" не містять будь-якої "важливої" інформації.
"Розслідування майже завершено, і немає ніякої двозначності, ми знаємо, що сталося", – сказав дипломат.
При цьому він заявив, що перед тим, як передати "чорні ящики" третій стороні, Іран повинен переконатися, що вони "не будуть експлуатуватися".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спочатку припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім припустили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати до суду за збитий Boeing МАУ.