Іран розшифрував "чорні ящики" літака МАУ: в МЗС озвучили деталі

Кирило Лютий Розслідування 23:09, 6.06.2020

Іран "майже завершив" розслідування катастрофи з українським Boeing 737 під Тегераном 8 січня 2020 року.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ держави Мохсен Бахарванд, передає alarabiya.net.

На думку представників Ірану, "чорні ящики" не містять будь-якої "важливої" інформації.

"Розслідування майже завершено, і немає ніякої двозначності, ми знаємо, що сталося", – сказав дипломат.

При цьому він заявив, що перед тим, як передати "чорні ящики" третій стороні, Іран повинен переконатися, що вони "не будуть експлуатуватися".

Іран заявив, що майже завершив розслідування щодо літака МАУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

У Тернополі миші з'їли марихуану-речовий доказ: підозрюваного довелося відпустити

Крим накрила найсильніша за 150 років посуха: "влада" пішла на радикальні заходи

У Тернополі поліцейські побили чоловіка, який їх викликав. Копам оголошено підозру

Революция 1917 года в России принесла власть условным "73%"

Миші з'їли не лише зерно: у Держрезерві викрили нахабні схеми крадіжок