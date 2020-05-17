Іран притягнуть до відповідальності в ООН: в МЗС заговорили про міжнародний суд щодо літака МАУ
Україна готова звернутися до Міжнародного суду ООН, якщо Іран не буде сприяти розслідуванню катастрофи з Boeing 737 авіакомпанії МАУ.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, зазначивши, що Іран, згідно з міжнародними конвенціями, зобов'язаний забезпечити негайну або розшифровку зазначених чорних ящиків, або передачу їх іншій, третій державі.
"Якщо переговори зайдуть у глухий кут, то ми будемо змушені звертатися до міжнародних арбітражів, зокрема Міжнародного суду ООН. Мова йде не тільки про Україну, а про єдиний фронт держав Канади, Великобританії, Швеції, Афганістану і України", – розповів дипломат.
Він зазначив, що можливість провести незалежну експертизу є у Франції, цей варіант вже "відпрацьований".
"Тепер ми розраховуємо, що іранська сторона виконає свої міжнародні зобов'язання і буде співпрацювати з іншими країнами, громадяни яких постраждали під час катастрофи", – додав Єнін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна і сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати до суду за збитий Boeing МАУ.
Однак Україна буде діяти скоординовано зі своїми партнерами заради встановлення справедливості.