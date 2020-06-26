Іран погодився відправити "чорні скриньки" МАУ на розшифрування до Франції

Іран погодився передати "чорні скриньки" збитого над Тегераном українського літака МАУ для розшифрування до Франції.

Про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив на своїй сторінці у Facebook 26 червня. За його словами, це стало результатом наполегливого тиску України на Іран.

"Щойно на Раді ІКАО представники Ірану погодились передати у Францію для розшифровки бортові самописці літака Українських авіаліній рейсу PS752. Це стало можливим завдяки послідовному тиску українського уряду і їхніх колег з інших країн. Оскільки у березні ми вже чули схожу обіцянку від Ірану, ставимось до сьогоднішньої заяви зі стриманим оптимізмом", – заявив Єнін.

Посадовець наголосив, що фахове розшифрування чорних скриньок, яке може зробити Франція, за участі найкращих експертів з України та інших країн, – необхідний крок до завершення технічного розслідування збиття українського літака в небі над Тегераном відповідно до вимог Чиказької конвенції.

"Це малий, але важливий крок, який наближає передусім сім‘ї загиблих і всю Україну до встановлення правди про катастрофу та справедливості. Ми продовжимо свою роботу над встановленням справедливості та притягненням до відповідальності всіх причетних", – додав він.

Facebook / Eugene Enin

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