Іран остаточно визначився, куди відправить самописці збитого літака МАУ

Юрій Сергієнко Розслідування 17:33, 22.06.2020 Оновлено: 17:40, 22.06.2020

Іран протягом декількох днів відправить до Франції самописці збитого в січні українського пасажирського літака.

З такою заявою виступили в іранському Міністерстві закордонних справ після телефонної розмови з главою МЗС Канади, передають РИА Новости.

"Глава МЗС Ірану під час телефонної розмови повідомив міністру закордонних справ Канади, що наша країна відправить бортовий самописець з українського літака для зчитування інформації до Франції протягом кількох днів", – зазначили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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