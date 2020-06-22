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Іран остаточно визначився, куди відправить самописці збитого літака МАУ

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
1,2 т.
'Чорні скриньки' збитого літака МАУ відправлять до Франції

"Чорні скриньки" збитого літака МАУ відправлять до Франції

Іран протягом декількох днів відправить до Франції самописці збитого в січні українського пасажирського літака.

З такою заявою виступили в іранському Міністерстві закордонних справ після телефонної розмови з главою МЗС Канади, передають РИА Новости.

"Глава МЗС Ірану під час телефонної розмови повідомив міністру закордонних справ Канади, що наша країна відправить бортовий самописець з українського літака для зчитування інформації до Франції протягом кількох днів", – зазначили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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  1. /Розслідування