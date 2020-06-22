Іран остаточно визначився, куди відправить самописці збитого літака МАУ

Іран протягом декількох днів відправить до Франції самописці збитого в січні українського пасажирського літака.

З такою заявою виступили в іранському Міністерстві закордонних справ після телефонної розмови з главою МЗС Канади, передають РИА Новости.

"Глава МЗС Ірану під час телефонної розмови повідомив міністру закордонних справ Канади, що наша країна відправить бортовий самописець з українського літака для зчитування інформації до Франції протягом кількох днів", – зазначили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.

Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

В Ірані спершу припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.

Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.

Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати в суд за збитий Boeing МАУ.

Але потім в Тегерані пообіцяли виплатити гроші сім'ям загиблих у катастрофі українського літака, який збили над Тегераном, для того щоб назавжди закрити питання про розслідування.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про нібито завершення розслідування катастрофи літака МАУ не підтверджені жодними документами.

У червні 2020 року Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", але пізніше назвав умови для їхнього передання Україні.