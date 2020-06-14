Іран не взяв на себе міжнародну відповідальність за збиття літака МАУ – Єнін

Тегеран досі не взяв на себе міжнародну відповідальність за збиття пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ іранською ракетою.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24". Нині Іран доводить, що катастрофа трапилася через людську помилку.

При цьому, за словами заступника глави МЗС, Україна наполягає, що говорити про причини катастрофи літака можна буде лише після завершення розслідування.

"Говорити про причину можна буде лише після того, як буде повністю завершено як технічне, так і кримінальне розслідування і будуть з'ясовані абсолютно всі обставини зазначеної трагедії", – заявив Єнін.

Крім того, за його словами, Іран затягує передачу чорних ящиків з українського літака.

"Уже є попередня згода французької сторони таку розшифровку провести. На сьогодні немає жодних передумов для подальшого відкладання розшифровки зазначених самописців. На сьогодні єдиною перепоною для передачі скриньок для розшифровки є відсутність політичної волі Ірану", – сказав він.

Також Іран, за словами Єніна, відмовляється відповідати і на інші запитання.

"Другий трек – це кримінальне розслідування. Воно може відбуватися у двох різних форматах. Перше, це обмін запитами про міжнародну правову допомогу. Другий формат, це спільна слідча група. Українська сторона декілька разів надсилала запити про міжнародну правову допомогу до іранської сторони – жодної змістовної відповіді нами не отримано", – розповів він.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що країна "майже завершила" розслідування катастрофи з українським Boeing 737. На думку представників Ірану, "чорні скриньки" не містять жодної "важливої" інформації. Водночас заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про "завершення" розслідування не підтверджені жодними документами.

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