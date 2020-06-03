Іран не відмовлявся віддати "чорні скриньки" Україні: дипломат відповів на скандал
Оприлюднена в іранських ЗМІ інформація про намір передати бортові самописці збитого в небі над Тегераном літака МАУ до Франції не відповідає офіційній позиції країни.
Про це повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Євгеном Єніним, передає ZN.UA. Крім того, за його словами, інформація про нібито пробуксовування переговорів через "затримку з боку України" також не відповідає дійсності.
Зазначимо, раніше іранське агентство ISNA повідомило про нібито плани передати "чорні скриньки" МАУ на розшифрування не до України, а до Франції, аргументуючи тим, що Україна начебто затримується з відповіддю на пропозицію Ірану.
Нагадаємо, після рішення Тегерана не передавати Україні "чорні скриньки" збитого літака МАУ стало відомо, що Міністерство закордонних справ України викликало для бесіди посла Ірану Манучехра Мораді.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спершу припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім припустили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати до суду за збитий Boeing МАУ.