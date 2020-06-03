Іран не відмовлявся віддати "чорні скриньки" Україні: дипломат відповів на скандал

Гліб Іванов Розслідування 10:25, 3.06.2020 Оновлено: 10:41, 3.06.2020

Оприлюднена в іранських ЗМІ інформація про намір передати бортові самописці збитого в небі над Тегераном літака МАУ до Франції не відповідає офіційній позиції країни.

Про це повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Євгеном Єніним, передає ZN.UA. Крім того, за його словами, інформація про нібито пробуксовування переговорів через "затримку з боку України" також не відповідає дійсності.

Зазначимо, раніше іранське агентство ISNA повідомило про нібито плани передати "чорні скриньки" МАУ на розшифрування не до України, а до Франції, аргументуючи тим, що Україна начебто затримується з відповіддю на пропозицію Ірану.

колаж

Нагадаємо, після рішення Тегерана не передавати Україні "чорні скриньки" збитого літака МАУ стало відомо, що Міністерство закордонних справ України викликало для бесіди посла Ірану Манучехра Мораді.

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