Іран готовий віддати Україні "чорні скриньки": названо умову

Іран готовий направити Києву "чорні скриньки" збитого літака МАУ, якщо Україна зможе забезпечити технічні умови для їхнього розшифрування.

Як повідомляє The New York Times, про це заявив міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі. Він уточнив, що раніше Україні не вистачало технічних можливостей для розшифрування самописців. Зараз такі можливості з'явилися.

За словами міністра, "американці", можливо, надали Україні необхідне програмне забезпечення та документи для читання "чорних скриньок" авіалайнера 737-800, виготовленого американською компанією Boeing Co.

Розшифрування записів відбуватиметься в координації з Міжнародною організацією цивільної авіації ООН.

"Необхідна координація в такий спосіб, щоб читання "чорних скриньок" проводилося в Україні в присутності представників ІКАО", – сказав Есламі. І додав, що в разі недотримання умов Іран займеться цим у Франції.

Представник Тегерана підкреслив, що питання передання самописців є "технічним, а не політичним".

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