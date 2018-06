"Інтервенція Росії": Волкер зробив гучну заяву щодо Донбасу

Спеціальний представник Державного департаменту США з питання України Курт Волкер особисто переконався, що військові дії на Донбасі стали наслідком російської інтервенції.

"Я побачив під час моєї останньої поїздки, що на сході України йде війна в гарячій фазі, яка привела до руйнівної та занепадницької гуманітарної кризи. До всього цього привела інтервенція Росії", - написав він у своєму мікроблозі в Twitter.

Крім того, Волкер заявив, що США підтримують введення миротворчої місії ООН на схід України.

"Ми продовжуємо підтримувати миротворчу місію з мандатом ООН для сприяння здійсненню Мінських угод, але пропозиція Росії щодо "сил захисту" ОБСЄ є невдалим", - зазначив спецпредставник Держдепу США.

