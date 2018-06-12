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"Інтервенція Росії": Волкер зробив гучну заяву щодо Донбасу

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Спеціальний представник Державного департаменту США з питання України Курт Волкер особисто переконався, що військові дії на Донбасі стали наслідком російської інтервенції.

"Я побачив під час моєї останньої поїздки, що на сході України йде війна в гарячій фазі, яка привела до руйнівної та занепадницької гуманітарної кризи. До всього цього привела інтервенція Росії", - написав він у своєму мікроблозі в Twitter.

Крім того, Волкер заявив, що США підтримують введення миротворчої місії ООН на схід України.

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"Ми продовжуємо підтримувати миротворчу місію з мандатом ООН для сприяння здійсненню Мінських угод, але пропозиція Росії щодо "сил захисту" ОБСЄ є невдалим", - зазначив спецпредставник Держдепу США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня в Берліні зустрілися глави МЗС "нормандської четвірки" щодо ситуації на сході України.

За словами міністр закордонних справ України Павла Клімкіна, вперше переговори пройшли продуктивно і були дуже складними для представника РФ Сергія Лаврова.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктМиротворча місія ООН
Особа
Курт Волкер
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
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