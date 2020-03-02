Інтерпол вирішив переглянути рішення щодо Мельничука – Аваков

Інтерпол перегляне запит Росії про оголошення в розшук і затримання екснардепа й колишнього комбата "Айдару" Сергія Мельничука.
Таке рішення було ухвалене після звернення Національного центрального бюро Інтерполу Національної поліції України, йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на сайті МВС.
За словами глави відомства, він особисто звернувся до генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока з пропозицією про механізм блокування зловживання Росією своїми правами держави-членкині організації.
Сергій Мельничук
"Гордон"
"Російська Федерація постійно зловживає інструментами Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол для незаконного переслідування в інших країнах світу наших громадян, які протидіяли збройній гібридній агресії РФ у АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", – наголосив Аваков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Мельничука затримали на кордоні з Грецією у зв'язку з тим, що раніше він був оголошений у міжнародний розшук російськими правоохоронцями.
За інформацією поліції Греції, український Інтерпол підтвердив затримання Мельничука на вимогу російських правоохоронців.
В ордері зазначено, що він підозрюється у вбивстві 20 і більше осіб у Ростовській області РФ у 2014 році.
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