Інтерпол вирішив переглянути рішення щодо Мельничука – Аваков

Інтерпол перегляне запит Росії про оголошення в розшук і затримання екснардепа й колишнього комбата "Айдару" Сергія Мельничука.

Таке рішення було ухвалене після звернення Національного центрального бюро Інтерполу Національної поліції України, йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на сайті МВС.

За словами глави відомства, він особисто звернувся до генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока з пропозицією про механізм блокування зловживання Росією своїми правами держави-членкині організації.

Сергій Мельничук "Гордон"

"Російська Федерація постійно зловживає інструментами Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол для незаконного переслідування в інших країнах світу наших громадян, які протидіяли збройній гібридній агресії РФ у АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", – наголосив Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Мельничука затримали на кордоні з Грецією у зв'язку з тим, що раніше він був оголошений у міжнародний розшук російськими правоохоронцями.

За інформацією поліції Греції, український Інтерпол підтвердив затримання Мельничука на вимогу російських правоохоронців.

В ордері зазначено, що він підозрюється у вбивстві 20 і більше осіб у Ростовській області РФ у 2014 році.

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