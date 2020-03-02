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2 березня • оновлено в 17:27
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/ Розслідування

Інтерпол вирішив переглянути рішення щодо Мельничука – Аваков

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Інтерпол перегляне запит Росії про оголошення в розшук і затримання екснардепа й колишнього комбата "Айдару" Сергія Мельничука.

Таке рішення було ухвалене після звернення Національного центрального бюро Інтерполу Національної поліції України, йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на сайті МВС.

За словами глави відомства, він особисто звернувся до генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока з пропозицією про механізм блокування зловживання Росією своїми правами держави-членкині організації.

Сергій Мельничук

Сергій Мельничук

"Гордон"

"Російська Федерація постійно зловживає інструментами Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол для незаконного переслідування в інших країнах світу наших громадян, які протидіяли збройній гібридній агресії РФ у АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", – наголосив Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Мельничука затримали на кордоні з Грецією у зв'язку з тим, що раніше він був оголошений у міжнародний розшук російськими правоохоронцями.

  • За інформацією поліції Греції, український Інтерпол підтвердив затримання Мельничука на вимогу російських правоохоронців.

  • В ордері зазначено, що він підозрюється у вбивстві 20 і більше осіб у Ростовській області РФ у 2014 році.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особи
Сергій Мельничук Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
Інтерпол Міністерство внутрішніх справ України
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Задержали за убийство журналистов 1канала.Соучастнику в Италии дали 24 года.Прецедент есть.Потому не факт что отпустят.Если даже отпустят, не дай бог его занесет в Италию.Да и в других странах заморозки будут,Авакову после госслужб светит та же участь.
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
Сначала Типуна в Гаагу, а потом поговорим кого еще судить!!!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
надо выдать России, мародерство, насилие, убийства гражданских лиц, а также другие преступления Айдара известны своей жестокостью... мы преступника покараем...
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