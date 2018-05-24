Інтерпол відмовився оголошувати в розшук замовника вбивства Вороненкова - ЗМІ

Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук громадянина РФ Володимира Тюріна, підозрюваного у замовленні вбивства колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова.

За словами джерела у правоохоронних органах, у відповіді українським правоохоронцям Інтерпол послався на його нібито політичне переслідування, передають "Українські Новини".

Зазначається, що відповідь від Інтерполу прийшла близько місяця тому.

Володимир Тюрін

Також у міжнародний розшук не потрапив і подільник вбивці Вороненкова Ярослав Левенець.

Пізніше в Нацполіціі заявили, що з 16 травня Тюрін був оголошений в міжнародний розшук.

Нагадаємо, Вороненков був застрелений 23 березня 2017 року в центрі Києва, коли прямував на зустріч з іншим екс-депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим. Екс-депутат отримав одну кулю в шию, дві в область обличчя, одну в живіт і помер на місці.

Вбивцею Вороненкова виявився 28-річний екс-боєць Нацгвардії Павло Паршов, уродженець Севастополя, який проживав у Дніпрі.

У жовтні 2017 року ГПУ заявила, що замовником вбивства є російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін .

На початку травня прокуратура завершила розслідування вбивства Вороненкова.