Інтерпол оголосив у розшук брата скандального чиновника Януковича

Інтерпол оголосив у розшук рідного брата колишнього глави Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України при президенті Вікторі Януковичі Владислава Каськіва Олександра.

Брата екс-чиновника розшукують з метою затримання та екстрадиції, повідомляє "Слово і діло" з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Відзначається, що Каськіву присвоїли "червону картку", про що проінформували країни-підписанти Європейської конвенції про видачу правопорушників.

Новини Інтерпол оголосив у розшук українського олігарха

Нагадаємо, що у вересні 2018 року НАБУ оголосило в розшук Олександра Каськіва. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Так, брат колишнього чиновника може бути фігурантом справи про розкрадання 259,2 мільйона гривень "Державної інвестиційної компанії".

Олександр Каськів НАБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У березні 2016 року Каськів був оголошений в розшук у справі про розкрадання 7,5 млн гривень. Екс-чиновник був затриманий в Панамі при спробі в'їхати на територію Коста-Ріки.

У березні 2017 року Панама відмовила Каськіву в наданні політичного притулку.

1 листопада Каськіва екстрадували в Україну з Панами, проте суд відпустив екс-чиновника під заставу. Сам Каськів заявив, що повернувся в Україну добровільно.

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