|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Інтерпол оголосив у розшук брата скандального чиновника Януковича

1.1тЧитати матеріал російською

Інтерпол оголосив у розшук рідного брата колишнього глави Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України при президенті Вікторі Януковичі Владислава Каськіва Олександра.

Брата екс-чиновника розшукують з метою затримання та екстрадиції, повідомляє "Слово і діло" з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Відзначається, що Каськіву присвоїли "червону картку", про що проінформували країни-підписанти Європейської конвенції про видачу правопорушників.

Новини
Інтерпол оголосив у розшук українського олігарха

Нагадаємо, що у вересні 2018 року НАБУ оголосило в розшук Олександра Каськіва. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Так, брат колишнього чиновника може бути фігурантом справи про розкрадання 259,2 мільйона гривень "Державної інвестиційної компанії".

Олександр Каськів

Олександр Каськів

НАБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Владислав Каськів
Тег
Інтерпол
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки