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Інтенсивність не спадає: стало відомо про нові провокації "Л/ДНР"

1.4тЧитати новину російською

Терористи на Донбасі не зменшили інтенсивність обстрілів на території Луганської області, застосовуючи важке озброєння.

"Упродовж поточної доби, 14 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Противник 10 разів порушував режим припинення вогню, з яких 6 разів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли на окремих напрямках", - відзначили в штабі Операції Об'єднаних сил.

Інтенсивність бойових дій в Луганській області не спадає. Терористи в черговий раз використовували в районі населених пунктів Новотошківське і Новотроїцьке 120 і 82-мм міномети.

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"На Донеччині проти захисників населених пунктів Водяне та Богданівка бойовики використали важке озброєння. Активні дії противника були відмічені на маріупольському напрямку. Лебединське противник намагався атакувати під прикриттям 122-мм артилерії та мінометів 120-го калібру. Адекватна відповідь морських піхотинців зірвала плани противника, який змушений був перейти до оборонних дій", - підкреслили в ООС.

Відзначається, що Об'єднані сили відкривали вогонь і подавляли вогневі точки ворога, зберігаючи положення підрозділів незмінними.

"В ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає. Втрати противника уточнюються", - резюмували в прес-центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтер розповів про втрати терористів на Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
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