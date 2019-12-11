"Інтелектуальна провокація": кремлівські журналісти безглуздо відмахнулися від фейку про МН17

Журналісти одних із топових телеканалів Росії зізналися в тому, що використовували в своїх сюжетах про катастрофу малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом неправдиві, компрометуючі Україну факти.

Водночас вони не вважають себе винними. Таку заяву зробив кремлівський телеведучий Михайло Леонтьєв в інтерв'ю виданню "Підйом".

Зокрема, у 2014 році російський "Перший канал" показав в ефірі знімок із українським МіГ-29, висуваючи версію, що малайзійський Boeing над Донбасом міг збити цей винищувач. Через п'ять років, 9 грудня 2019-го, гендиректор каналу Костянтин Ернст в інтерв'ю The New Yorker назвав той сюжет помилкою.

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Однак його колега Михайло Леонтьєв стверджує, що сюжет який вийшов у його програмі "Проте" у 2014 році, і замислювався як "інтелектуальна провокація".

"Ми з самого початку з Костею розуміли, що це певною мірою інтелектуальна провокація, ніяких тверджень, що те, що ми говоримо – правда, в сюжеті немає. Яка ж тут помилка? Там не сказано, що ми вважаємо це доказом", – сказав він.

Крім цього, телеведучий не вважає себе винним у використанні неправдивої інформації про катастрофу малайзійського Boeing на Донбасі.

Фейк, який поширили росЗМІ

"Костя жива людина, він може сказати все, що хоче. Я говорю за себе. Ніяких помилок не робив і те, що зараз відбувається, довело, що я був правий", – впевнений Леонтьєв.

Також кремлівський пропагандист заявив, що не вірить публікації в The New Yorker, він дорікнув американським журналістам у перекручуванні інформації.

Фейк, який поширили росЗМІ

"Не маю підстав вірити The New Yorker. Я знаю, як іноземні журналісти роблять публікації: коли люди в розмові з тобою говорять одне, а потім пишуть зовсім інше", – сказав Леонтьєв.

Зазначається, що в пресслужбі російського "Першого каналу" на ці заяви поки не відреагували.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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