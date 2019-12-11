"Інтелектуальна провокація": кремлівські журналісти безглуздо відмахнулися від фейку про МН17

Журналісти одних із топових телеканалів Росії зізналися в тому, що використовували в своїх сюжетах про катастрофу малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом неправдиві, компрометуючі Україну факти.
Водночас вони не вважають себе винними. Таку заяву зробив кремлівський телеведучий Михайло Леонтьєв в інтерв'ю виданню "Підйом".
Зокрема, у 2014 році російський "Перший канал" показав в ефірі знімок із українським МіГ-29, висуваючи версію, що малайзійський Boeing над Донбасом міг збити цей винищувач. Через п'ять років, 9 грудня 2019-го, гендиректор каналу Костянтин Ернст в інтерв'ю The New Yorker назвав той сюжет помилкою.
У Росії безглуздо відмахнулися від фейку про МН-17
Однак його колега Михайло Леонтьєв стверджує, що сюжет який вийшов у його програмі "Проте" у 2014 році, і замислювався як "інтелектуальна провокація".
"Ми з самого початку з Костею розуміли, що це певною мірою інтелектуальна провокація, ніяких тверджень, що те, що ми говоримо – правда, в сюжеті немає. Яка ж тут помилка? Там не сказано, що ми вважаємо це доказом", – сказав він.
Крім цього, телеведучий не вважає себе винним у використанні неправдивої інформації про катастрофу малайзійського Boeing на Донбасі.
Фейк, який поширили росЗМІ
"Костя жива людина, він може сказати все, що хоче. Я говорю за себе. Ніяких помилок не робив і те, що зараз відбувається, довело, що я був правий", – впевнений Леонтьєв.
Також кремлівський пропагандист заявив, що не вірить публікації в The New Yorker, він дорікнув американським журналістам у перекручуванні інформації.
Фейк, який поширили росЗМІ
"Не маю підстав вірити The New Yorker. Я знаю, як іноземні журналісти роблять публікації: коли люди в розмові з тобою говорять одне, а потім пишуть зовсім інше", – сказав Леонтьєв.
Зазначається, що в пресслужбі російського "Першого каналу" на ці заяви поки не відреагували.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази.
Водночас російська "Новая газета" написала, що нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.
Були названі імена обвинувачених, які постануть перед судом. Це терористи Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.
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