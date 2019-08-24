"Інструмент залякування українців": Німеччина зажадала закрити сайт "Миротворець"

Уряд Німеччини засуджує сайт "Миротворець" і вимагає від української влади вжити заходів щодо його видалення.

Про це йдеться у відповіді уряду Німеччини на запит Лівої партії, який цитує російський телеканал Russia Today.

"Для федерального уряду сайт ставав темою для обговорень завжди, коли з'являється привід для цього, зокрема, після останніх президентських виборів в Україні в липні. Федеральний уряд дуже виразно засуджує "Миротворець" і вимагає від українського уряду та українських органів влади вжити заходів з видалення сайту", – йдеться у відповіді на запит.

Тим часом, як вказується в документі, Німеччина не припинить фінансування різних проектів з просування демократії і розвитку громадянського суспільства в Україні.

Ситуацію прокоментував один з авторів запиту, депутат Бундестагу від Лівої партії Андрій Хунко.

"Мені відомо, що українські держструктури, на жаль, як і раніше активно користуються сайтом "Миротворець". Якщо федеральний уряд дійсно хоче допомогти демократії в Україні, то він повинен вимагати від поки ще міністра внутрішніх справ Авакова почати кримінальне переслідування адміністраторів "Миротворця", – підкреслив він.

Хунко також зазначив, що низка громадян Німеччини, зокрема і він сам, були включені в базу "Миротворця". Німецький лівий політик назвав сайт "інструментом залякування всього українського народу і страшним пережитком епохи Порошенка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в базу даних українського волонтерського сайту "Миротворець" потрапили телеведучі каналу NewsOne через телеміст з Росією.

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