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"Інструмент залякування українців": Німеччина зажадала закрити сайт "Миротворець"

2.3т Читати матеріал російською

Уряд Німеччини засуджує сайт "Миротворець" і вимагає від української влади вжити заходів щодо його видалення.

Про це йдеться у відповіді уряду Німеччини на запит Лівої партії, який цитує російський телеканал Russia Today.

"Для федерального уряду сайт ставав темою для обговорень завжди, коли з'являється привід для цього, зокрема, після останніх президентських виборів в Україні в липні. Федеральний уряд дуже виразно засуджує "Миротворець" і вимагає від українського уряду та українських органів влади вжити заходів з видалення сайту", – йдеться у відповіді на запит.

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Тим часом, як вказується в документі, Німеччина не припинить фінансування різних проектів з просування демократії і розвитку громадянського суспільства в Україні.

Ситуацію прокоментував один з авторів запиту, депутат Бундестагу від Лівої партії Андрій Хунко.

"Мені відомо, що українські держструктури, на жаль, як і раніше активно користуються сайтом "Миротворець". Якщо федеральний уряд дійсно хоче допомогти демократії в Україні, то він повинен вимагати від поки ще міністра внутрішніх справ Авакова почати кримінальне переслідування адміністраторів "Миротворця", – підкреслив він.

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Хунко також зазначив, що низка громадян Німеччини, зокрема і він сам, були включені в базу "Миротворця". Німецький лівий політик назвав сайт "інструментом залякування всього українського народу і страшним пережитком епохи Порошенка".

"Інструмент залякування українців": Німеччина зажадала закрити сайт "Миротворець"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в базу даних українського волонтерського сайту "Миротворець" потрапили телеведучі каналу NewsOne через телеміст з Росією.

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Місце
Німеччина
Тег
сайт Миротворець
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Совсем немцы охуели за рашкодоллары. Допросятся, что их НХ пошлют официально.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Lyakhov Yuri, Скорее они вас пошлют куда подальше) и весь мир с ними)
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Германия является пособником №1 террориста Путина!
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ах он сепар германский! Повторно его на миротворец! И Анжелу туда, чтобы следила за своими! Вздумали покуситься на украинскую "дерьмократию"!!!
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Ama Deus
Ama Deus
Мельников Дмитрий, а ты че такой дерзкий - не дошло еще облачко из Северодвинска?... Ну ниче, не долго еще осталось!.. Пуйло сказало: всем в рай! - значит скоро все там будете. Бгггггггггггггггггг
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