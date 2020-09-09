Інспектувати позиції України на Донбасі буде російський генерал-майор із "Миротворця"

"ДНР" відправить на інспекцію позицій Збройних сил України поблизу н.п. Шуми на Донбасі генерал-майора ЗС РФ Руслана Якубова (Вахітова).

Про це у Telegram повідомило "представництво ДНР у СЦКК". Як зазначив у Facebook український журналіст Юрій Бутусов, Вахітов внесений у базу "Миротворця".

"Генерал-майор Вахітов перевірить, чи не порушують захисники України умови припинення вогню з Росією! І якщо Вахітов погодиться, що українці не порушують, то тоді 1-й армійський корпус ЗС РФ обіцяє не стріляти!" – обурився журналіст.

Скриншот пропагандистського повідомлення окупантів

Руслан Якубов. Миротворець

Фото російського військового. Миротворець

Журналіст також процитував пропагандистську заяву ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна: "Наші переговірники буквально дотиснули українську сторону, що є необхідність у спільному проведенні інспекції за участю наших представників. Тому завтра запланована спільна інспекція з ОБСЄ, з нашими представниками, щоб була можливість подивитися на місці, вказати на ті порушення, які повинні бути виправлені".

Бутусов додав, що російський військовий перевірятиме позиції комбата 503-го батальйону морської піхоти Вадима Сухаревського, "який першим в історії дав наказ стріляти по російських окупантах у квітні 2014-го".

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Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL:

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