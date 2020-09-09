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Інспектувати позиції України на Донбасі буде російський генерал-майор із "Миротворця"

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Розслідування
3,3 т.
Руслан Якубов (Вахитов)

Руслан Якубов (Вахітов) інспектуватиме позиції ЗСУ.

"ДНР" відправить на інспекцію позицій Збройних сил України поблизу н.п. Шуми на Донбасі генерал-майора ЗС РФ Руслана Якубова (Вахітова).

Про це у Telegram повідомило "представництво ДНР у СЦКК". Як зазначив у Facebook український журналіст Юрій Бутусов, Вахітов внесений у базу "Миротворця".

"Генерал-майор Вахітов перевірить, чи не порушують захисники України умови припинення вогню з Росією! І якщо Вахітов погодиться, що українці не порушують, то тоді 1-й армійський корпус ЗС РФ обіцяє не стріляти!" – обурився журналіст.

Скриншот пропагандистського повідомлення окупантів

Скриншот пропагандистського повідомлення окупантів

Руслан Якубов.

Руслан Якубов. Миротворець

Фото російського військового.

Фото російського військового. Миротворець

Журналіст також процитував пропагандистську заяву ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна: "Наші переговірники буквально дотиснули українську сторону, що є необхідність у спільному проведенні інспекції за участю наших представників. Тому завтра запланована спільна інспекція з ОБСЄ, з нашими представниками, щоб була можливість подивитися на місці, вказати на ті порушення, які повинні бути виправлені".

Бутусов додав, що російський військовий перевірятиме позиції комбата 503-го батальйону морської піхоти Вадима Сухаревського, "який першим в історії дав наказ стріляти по російських окупантах у квітні 2014-го".

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