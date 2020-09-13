Представник ОРДО в ТКГ назвав небезпеку спільної з терористами інспекції на Донбасі

Інспектування українських позицій на Донбасі з представниками російських окупаційних військ може стати "визнанням суб'єктності" терористів.
Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив журналіст, представник окремих районів Донецької та Луганської областей у ТКГ Сергій Гармаш. Він заявив про загрозу заморозки конфлікту, до чого прагне Росія.
На думку журналіста, це "найгірший варіант". "Тому що подібним чином нас поступово виведуть до того, що є в Придністров'ї, що ми будемо зустрічатися з Пушиліним. Тому що це суб'єктивізація. Те, що ось ця інспекція – це вже інспекція з бойовиками, вибачте мене", – сказав він.
На думку Гармаша, інцидент може стати "одним із способів легітимізації".
"Якщо вони дійсно будуть інспектувати наші позиції, то це вже визнання їх суб'єктності", – сказав представник окремих районів Донецької та Луганської областей у ТКГ.
Він додав, що під час останньої зустрічі Тристоронньої контактної групи глава делегації Росії Борис Гризлов кілька разів повторював, що РФ – посередник, і вона "прийме будь-які домовленості" між делегаціями "Л/ДНР" і України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 вересня відбулася зустріч радників у "нормандському форматі". Сторони обговорили режим тиші на Донбасі, обмін і доступ до полонених, а також нові раунди переговорів.
Після завершення переговорів Андрій Єрмак сказав, що їх головним результатом стало продовження режиму перемир'я на Донбасі.
Представник Росії, заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак зі свого боку заявив, що поки не бачить підстав для проведення нового саміту лідерів країн "нормандської четвірки".
Також Козак сказав, що Верховна Рада нібито перегляне постанову про місцеві вибори в Україні щодо окупованого Донбасу й анексованого Криму.
Глава української делегації, віце-прем'єр Олексій Резніков заперечив росіянину. Він зазначив, що такої обіцянки на зустрічі українська сторона не давала.
За словами Володимира Зеленського, на зустрічі "крапку в багатьох питаннях не поставили".
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