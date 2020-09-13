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Представник ОРДО в ТКГ назвав небезпеку спільної з терористами інспекції на Донбасі

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Розслідування
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Гармаш висловився про інспекцію на Донбасі

Інспектування українських позицій на Донбасі з представниками російських окупаційних військ може стати "визнанням суб'єктності" терористів.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив журналіст, представник окремих районів Донецької та Луганської областей у ТКГ Сергій Гармаш. Він заявив про загрозу заморозки конфлікту, до чого прагне Росія.

На думку журналіста, це "найгірший варіант". "Тому що подібним чином нас поступово виведуть до того, що є в Придністров'ї, що ми будемо зустрічатися з Пушиліним. Тому що це суб'єктивізація. Те, що ось ця інспекція – це вже інспекція з бойовиками, вибачте мене", – сказав він.

На думку Гармаша, інцидент може стати "одним із способів легітимізації".

"Якщо вони дійсно будуть інспектувати наші позиції, то це вже визнання їх суб'єктності", – сказав представник окремих районів Донецької та Луганської областей у ТКГ.

Він додав, що під час останньої зустрічі Тристоронньої контактної групи глава делегації Росії Борис Гризлов кілька разів повторював, що РФ – посередник, і вона "прийме будь-які домовленості" між делегаціями "Л/ДНР" і України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 вересня відбулася зустріч радників у "нормандському форматі". Сторони обговорили режим тиші на Донбасі, обмін і доступ до полонених, а також нові раунди переговорів.

  • Після завершення переговорів Андрій Єрмак сказав, що їх головним результатом стало продовження режиму перемир'я на Донбасі.

  • Представник Росії, заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак зі свого боку заявив, що поки не бачить підстав для проведення нового саміту лідерів країн "нормандської четвірки".

  • Також Козак сказав, що Верховна Рада нібито перегляне постанову про місцеві вибори в Україні щодо окупованого Донбасу й анексованого Криму.

  • Глава української делегації, віце-прем'єр Олексій Резніков заперечив росіянину. Він зазначив, що такої обіцянки на зустрічі українська сторона не давала.

  • За словами Володимира Зеленського, на зустрічі "крапку в багатьох питаннях не поставили".

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