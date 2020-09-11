Кравчук пояснив причину діалогу з ватажками "Л/ДНР"
Вести переговори з представниками "Л/ДНР", у яких "руки не в крові", припустимо, однак не можна підписувати документів, які можуть нашкодити Україні.
Таку заяву зробив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Перший президент 11 вересня виступив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Трансляція велася на YouTube-каналі програми (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ми можемо спілкуватися з людьми, у яких руки не в крові. Але головне – не підписувати документів, які можуть нашкодити Україні. Якщо ми таку формулу приймемо за основу, то це означає, що без спілкування не можна вирішувати будь-які питання руху вперед до миру, але документи не підписувати, тому що вони можуть завдати шкоди державі", – сказав Кравчук.
Він вважає, що силовий шлях звільнення Донбасу "не приведе до успіху".
"Або ми будемо спілкуватися і знаходити рішення, або ми скажемо "ні". І тоді є інший шлях – тільки силовий шлях, шляхом застосування зброї. Я вважаю, що Україна цим шляхом іти не може, оскільки цей шлях дуже складний, і він не приведе сьогодні до успіху", – сказав політик.
Кравчук додав, що ОБСЄ на умовах української сторони погодилася надати представника для спільної інспекції позицій ЗСУ поблизу н.п. Шуми в рамках одноразової дії.
"Ми не заперечуємо (проти спільного патрулювання) за однієї умови, якщо там буде представник ОБСЄ. В ОБСЄ з нами погодилися і сказали, що такого представника нададуть у рамках виключення, як одноразова дія, яка в майбутньому не буде повторюватися", – пояснив він.
До цього питання можна буде повернутися тільки після того, коли підкомісія ТКГ із безпеки проведе консультації, зазначив перший президент України.
"Вперше був присутній пан Козак – радник Путіна. Я був здивований. Він дуже енергійно в форматі ультиматуму сказав, що Україна врешті-решт повинна вирішити, чи вона буде виконувати Мінські домовленості, чи ні", – розповів Кравчук.
Він пояснив, що російська сторона звинуватила Україну в тому, що під час режиму тиші ЗСУ нібито вели інженерні зміцнення на позиціях. Кравчук наголосив, що ОБСЄ версії РФ заперечувала.
Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 вересня на терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи Україна погодилася проінспектувати разом із представниками координатора від ОБСЄ ділянку позицій Збройних сил України біля населеного пункту Шуми, Донецька область.
Водночас глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що рішення провести інспекцію позицій ЗСУ у н.п. Шуми на Донбасі було ухвалено на переговорах ТКГ із "доброї волі України" на підтвердження повного дотримання перемир'я українськими військовими.
Пізніше в Офісі президента пояснювали, що українська сторона погодилася на інспекцію, щоб спростувати фейки окупантів і не допустити нових провокацій.
У четвер, 10 вересня, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми Донецької області.