Інспекція "ДНР" позицій ЗСУ: морпіхи заявили, що готові до бою з ворогом

Командир 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ підполковник Вадим Сухаревський виступив із заявою до українців. Вона стосується запланованого інспектування українських позицій під Шумами спільно з терористами "ДНР".

Позицію Сухаревського виклали на офіційній сторінці 503-го ОБМП у Facebook. Воїн наголосив, що сумніватися в готовності захисників до зустрічі з окупантами немає жодних підстав.

"Ми, Борсуки, не раз ділом демонстрували власну міць і холодний розум і в нинішній ситуації не зраджуємо цим традиціям. Станом на зараз, усвідомлюючи оперативну ситуацію, ми повністю готові до будь-яких дій з боку агресора, що й вимагається від армійського підрозділу. За рішенням Командування Об'єднаних сил ми за першого наказу готові вступити в бій із ворогом і розтрощити його", – запевнив командир морпіхів.

"Водночас, аналізуючи інформаційну кампанію, розгорнуту для дискредитації 503-го ОБМП зокрема та української армії загалом, ми наполягаємо, щоб диванні теоретики та самопроголошені світила пера не перемішували наше ім'я з політичними інсинуаціями задля створення хайпу і отримання віртуального визнання. Ми – морпіхи! Ми – Борсуки! Ми міцно тримаємо свою зброю! Смерть ворогам! Маю честь", – наголосив Сухаревський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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