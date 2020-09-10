Інспекція "ДНР" позицій ЗСУ: морпіхи заявили, що готові до бою з ворогом

Командир морпіхів ЗСУ Вадим Сухаревський відреагував на інспекцію під Шумами. Alina Komarova
Командир 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ підполковник Вадим Сухаревський виступив із заявою до українців. Вона стосується запланованого інспектування українських позицій під Шумами спільно з терористами "ДНР".
Позицію Сухаревського виклали на офіційній сторінці 503-го ОБМП у Facebook. Воїн наголосив, що сумніватися в готовності захисників до зустрічі з окупантами немає жодних підстав.
"Ми, Борсуки, не раз ділом демонстрували власну міць і холодний розум і в нинішній ситуації не зраджуємо цим традиціям. Станом на зараз, усвідомлюючи оперативну ситуацію, ми повністю готові до будь-яких дій з боку агресора, що й вимагається від армійського підрозділу. За рішенням Командування Об'єднаних сил ми за першого наказу готові вступити в бій із ворогом і розтрощити його", – запевнив командир морпіхів.
"Водночас, аналізуючи інформаційну кампанію, розгорнуту для дискредитації 503-го ОБМП зокрема та української армії загалом, ми наполягаємо, щоб диванні теоретики та самопроголошені світила пера не перемішували наше ім'я з політичними інсинуаціями задля створення хайпу і отримання віртуального визнання. Ми – морпіхи! Ми – Борсуки! Ми міцно тримаємо свою зброю! Смерть ворогам! Маю честь", – наголосив Сухаревський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 вересня відбулося термінове засідання Тристоронньої контактної групи, на якому українська сторона погодилася проінспектувати 10 вересня позицію біля н.п. Шуми під керівництвом ОБСЄ разом із представниками сторін конфлікту на Донбасі, включно з терористами "ДНР".
Після переговорів ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що скасував свій наказ про "знищення інженерних споруд Збройних сил України".
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук назвав інспекцію позицій "проявом доброї волі України" на підтвердження повного дотримання перемир'я українськими військовими.
В Офісі президента зазначили, що вкрай обмежений прояв присутності бойовиків під час інспектування позицій ЗСУ лише дасть ще один аргумент на користь правоти України.
Зазначимо, що в "ДНР" вирішили відправити на інспекцію генерал-майора ЗС Росії Руслана Якубова (Вахітова). Його внесено до бази "Миротворця".
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