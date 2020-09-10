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Інспекція "ДНР" позицій ЗСУ: морпіхи заявили, що готові до бою з ворогом

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
10,0 т.
Командир морпіхів ЗСУ Вадим Сухаревський відреагував на інспекцію під Шумами

Командир морпіхів ЗСУ Вадим Сухаревський відреагував на інспекцію під Шумами. Alina Komarova

Командир 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ підполковник Вадим Сухаревський виступив із заявою до українців. Вона стосується запланованого інспектування українських позицій під Шумами спільно з терористами "ДНР".

Позицію Сухаревського виклали на офіційній сторінці 503-го ОБМП у Facebook. Воїн наголосив, що сумніватися в готовності захисників до зустрічі з окупантами немає жодних підстав.

"Ми, Борсуки, не раз ділом демонстрували власну міць і холодний розум і в нинішній ситуації не зраджуємо цим традиціям. Станом на зараз, усвідомлюючи оперативну ситуацію, ми повністю готові до будь-яких дій з боку агресора, що й вимагається від армійського підрозділу. За рішенням Командування Об'єднаних сил ми за першого наказу готові вступити в бій із ворогом і розтрощити його", – запевнив командир морпіхів.

"Водночас, аналізуючи інформаційну кампанію, розгорнуту для дискредитації 503-го ОБМП зокрема та української армії загалом, ми наполягаємо, щоб диванні теоретики та самопроголошені світила пера не перемішували наше ім'я з політичними інсинуаціями задля створення хайпу і отримання віртуального визнання. Ми – морпіхи! Ми – Борсуки! Ми міцно тримаємо свою зброю! Смерть ворогам! Маю честь", – наголосив Сухаревський.

Морпіхи про інспекцію ДНР

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