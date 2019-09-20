"Інфікування триває": окупанти в Криму влаштували цинічну акцію з дітьми

У тимчасово окупованій Росією Євпаторії (АР Крим) окупанти залучили до пропагандистської акції дітей. Вони переодягли їх у військову форму для відкриття пам'ятного знаку на честь участі СРСР в окупації інших країн.

Відповідні фото пропагандистського шабашу опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Окупована Євпаторія. Черговий знак зі списком країн, де були радянсько-російські "іхтамнєти", але Україну туди поки не включили. Як завжди до цього дійства залучили дітей в камуфляжі. Інфікування молоді триває", – обурився він.

Посіпаки окупантів на відкритті пам'ятника Facebook Анатолія Штефана

Відкриття пам'ятника на честь окупації інших країн СРСР Facebook Анатолія Штефана

Відкриття пам'ятника на честь окупації інших країн СРСР Facebook Анатолія Штефана

Діти у формі окупантів Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в окупованому Росією Криму 270 школярів зібрали в мілітаризованому таборі "Юнармії", де навчали військовій справі. Табір організували в смт Заозерне на базі дитячого оздоровчого центру "Червоні вітрила".

Ще один військовий табір для дітей відкрили в євпаторійському санаторії "Здравниця", де з дітьми велася пропагандистська робота.

Пізніше стало відомо, що "Юнармія" стала фігурантом грандіозного сексскандалу. В її таборах на території окупованого Криму здійснювалося розбещення дітей.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram