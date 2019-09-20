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20 вересня • оновлено в 16:00
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"Інфікування триває": окупанти в Криму влаштували цинічну акцію з дітьми

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У тимчасово окупованій Росією Євпаторії (АР Крим) окупанти залучили до пропагандистської акції дітей. Вони переодягли їх у військову форму для відкриття пам'ятного знаку на честь участі СРСР в окупації інших країн.

Відповідні фото пропагандистського шабашу опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Окупована Євпаторія. Черговий знак зі списком країн, де були радянсько-російські "іхтамнєти", але Україну туди поки не включили. Як завжди до цього дійства залучили дітей в камуфляжі. Інфікування молоді триває", – обурився він.

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Посіпаки окупантів на відкритті пам'ятника

Посіпаки окупантів на відкритті пам'ятника

Facebook Анатолія Штефана

Відкриття пам'ятника на честь окупації інших країн СРСР

Відкриття пам'ятника на честь окупації інших країн СРСР

Facebook Анатолія Штефана

Відкриття пам'ятника на честь окупації інших країн СРСР

Відкриття пам'ятника на честь окупації інших країн СРСР

Facebook Анатолія Штефана

Діти у формі окупантів

Діти у формі окупантів

Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Анексія Криму російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Кор Павел
Кор Павел
Загнать код в задницу писаки, что написал эту ересть.
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филипп филипыч
филипп филипыч
ну тут дети хотя бы не зигуют как в детском лагере с-14
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Южный Гарик
Южный Гарик
филипп филипыч, этот штефанько-ебанько не видит как всякие УПА и уна унсо детей фашистской идеологией прессуют, а тут память о воинах, видите ли, ему поперек горла. Что то он не возмущается, когда в США дети чтят память солдат погибших в Ираке и Афганистане, простотхолопумне велено лаять на хозяина
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филипп филипыч
филипп филипыч
и не надо мне чесать что это фейк. могу подсказать что в гугле набрать что бы сами увидели это (причем на украинских и иностранных сайтах)
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