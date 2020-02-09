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9 лютого • оновлено в 18:59
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"Інфікування повним ходом": у мережі показали брехливі підручники з історії "ДНР"

4.1т
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У терористичній "ДНР" дітям у школі викладають історію "республіки", подаючи реальні події російської окупації в світлі пропаганди.

Підтверджуючі фото підручника опублікував у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Щоб ні в кого не було ілюзій, дивіться на підручники в Дірляндіі для дітей 5 класу. Тим, кому на початку війни було 12-14 років, вже стоять у строю російсько-окупаційних військ зі зброєю проти України. Це реальність. Інфікування вже йде 6 років, а лікування розтягнеться на десятки років. Висновки робіть самі", – написав він.

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У мережі показали брехливі підручники з історії "ДНР"

У мережі показали брехливі підручники з історії "ДНР"

Так, на сторінках підручника написано про "бажання жителів Донбасу створити власну державу". Воїнів ЗСУ, які захищають українські землі від збройних формувань РФ, терористи нахабно звинуватили в розв'язуванні війни, "не менш жорстокої, ніж у 1941-му".

Крім того, в "ДНР" відкрито виступили проти українських президентів, звинувачуючи їх в "приборканні" Донбасу. Саме ж терористичне угрупування представили як "державу, яка бореться за співпрацю з іншими країнами".

У "ДНР" у школах викладають "історію республіки"

У "ДНР" у школах викладають "історію республіки"

Telegam-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

У "ДНР" дітей вербують брехливими підручниками

У "ДНР" дітей вербують брехливими підручниками

Telegam-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Брехливі підручники з історії "ДНР" потрапили в мережу

Брехливі підручники з історії "ДНР" потрапили в мережу

Telegam-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Брехливі підручники з історії "ДНР" потрапили в мережу

Брехливі підручники з історії "ДНР" потрапили в мережу

Telegam-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандисти терористичної "ДНР" залучили дітей з окупованих територій до цинічного флешмобу "З Росією в серці". У знятому ролику молоді люди зізнаються в любові до країни-агресора і називають її Батьківщиною.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ДНР пропаганда Новини ДНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Для меня это подтверждение того, что Донбасс - это уже не Украина! Да и 240 тыс. рос. паспортов!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Украина-это уже два разных государства де-факто. Разные герои, идеология, воспитание,образование. Осталось за немногим -оформить де-юре.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
А в каком месте написана неправда???? все как и было. Не направили бы майданные войска замирять Донбасс, побегали бы побегали и успокоились. Путин ничего не делал до июня, давал вам знаки, чтобы вы образумились и перестали давить все русское. ограничились бы Крымом и не более.
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