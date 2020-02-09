"Інфікування повним ходом": у мережі показали брехливі підручники з історії "ДНР"

У терористичній "ДНР" дітям у школі викладають історію "республіки", подаючи реальні події російської окупації в світлі пропаганди.

Підтверджуючі фото підручника опублікував у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Щоб ні в кого не було ілюзій, дивіться на підручники в Дірляндіі для дітей 5 класу. Тим, кому на початку війни було 12-14 років, вже стоять у строю російсько-окупаційних військ зі зброєю проти України. Це реальність. Інфікування вже йде 6 років, а лікування розтягнеться на десятки років. Висновки робіть самі", – написав він.

У мережі показали брехливі підручники з історії "ДНР"

Так, на сторінках підручника написано про "бажання жителів Донбасу створити власну державу". Воїнів ЗСУ, які захищають українські землі від збройних формувань РФ, терористи нахабно звинуватили в розв'язуванні війни, "не менш жорстокої, ніж у 1941-му".

Крім того, в "ДНР" відкрито виступили проти українських президентів, звинувачуючи їх в "приборканні" Донбасу. Саме ж терористичне угрупування представили як "державу, яка бореться за співпрацю з іншими країнами".

У "ДНР" у школах викладають "історію республіки" Telegam-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

У "ДНР" дітей вербують брехливими підручниками Telegam-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Брехливі підручники з історії "ДНР" потрапили в мережу Telegam-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Брехливі підручники з історії "ДНР" потрапили в мережу Telegam-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандисти терористичної "ДНР" залучили дітей з окупованих територій до цинічного флешмобу "З Росією в серці". У знятому ролику молоді люди зізнаються в любові до країни-агресора і називають її Батьківщиною.

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