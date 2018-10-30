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''Інакше програєте'': ізраїльський офіцер сказав, як Україні перемогти у війні з Росією

2.1тЧитати матеріал російською

Якщо Україна не хоче програти в прямому зіткненні з російською армією або ще раз повторити Дебальцеве, то потрібно готуватися воювати асиметрично.

Таку думку висловив колишній ізраїльський кадровий військовий, офіцер ЦАХАЛу, співзасновник Центру вивчення повстанських рухів в Україні Ігаль Левін, передає "Сегодня". Він додав, що Україні потрібно відходити від радянської армії.

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Україна в глухому куті: експерт пояснив, що не так з армією

"Якщо українські генерали будуть думати про симетричну війну проти РФ - ви програєте. Військовий фахівець Цві Аріелі просто і чітко це сформулював: маленька радянська армія програє великій радянській армії! Тому Україні потрібно йти від радянської армії. Тут криється ще одна небезпека. Якщо Росія буде відходити від радянських стандартів, а українці не придумають нічого кращого, ніж копіювати російські варіанти, - Росія робить ВВС - Україна робить ВВС, Росія створює батальйони для прориву фронту - Україна теж створює, Росія створює ССО - Україна створює ССО, - в остаточному підсумку, схлестнувшись лоб у лоб, Україна програє", - зазначив він.

За словами експерта, українцям потрібно використовувати асиметричні методи. Наприклад - максимальний розвиток територіальної оборони.

"Відповідь може бути не тільки у військовій площині. Це, наприклад, підняття стандартів життя, свобод громадян та прав людини. Це важливо, тому що в Росії диктатура, а створення в Україні зони свободи, де поважають права людини, де інвестиції і стартапи можуть нічого не боятися - це підвищить опірність громадян. Якщо люди розумітимуть, що вони відстоюють свободу, здоровий глузд і людяність проти авторитарного режиму. Рівень життя тут теж важливий. Зрозуміло, що підняття рівня життя не означає бажання людини йти в армію, але це підвищує шанси того, що люди звідси не будуть їхати. А чим більше людей - тим більший людський потенціал", - вважає він.

"Відтік капіталу через офшори - це теж проблема, як і відтік людей. Це важливо, тому що немає сенсу думати про бочку, якщо вона дірява, звідки буде витікати вода. Тому перш, ніж вимагати грошей на армію потрібно вимагати закрити дірки в бочці. Це я до того, що фахівці в армію просто так не прийдуть. Більше того, Україні потрібно залучити і закордонних спеців з Ізраїлю, США та інших країн. Це серйозні гроші. Сьогодні своїми силами проводити реформи складно", - додав експерт.

Він уточнив, що реформувати українську артилерію можна за допомогою закордонних фахівців.

"Потрібно створити нові артилерійські школи, посилати українських військових навчатися за кордон. І мова далеко не тільки не про гармати, а про всі системи, що забезпечують роботу артилерії. Для цього потрібні гроші, фахівці і час. Неможливо просто перестрибнути в сетецентричну війну з нинішнього стану", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі засікли нову колону російської техніки.

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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Короче говоря, надо еще выклянчить денег у пиндосов и отдать их израильтянам за обучение хохложопых дебилов искусству войны. А с кем из серьезных противников воевал Израиль, чтобы кого-то учить? Грузины тоже учились у американцев, результат мы видели в 2008 году. Пусть евреи сначала подтвердят свою квалификацию - предут на Донбасс и разгромят "оккупантов". А то деньги возьмут, а потом хохлам опять навешают люлей.
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