Імунологиня, молодята і 24 дитини: стало відомо, хто загинув у катастрофі МАУ в Ірані

Близькі, друзі та колеги жертв авіакатастрофи літака МАУ в Ірані поділилися спогадами про них і розповіли про те, ким вони були в житті.

Сюжет з історіями українців та іноземців, які загинули в небі над Тегераном, показали в ефірі "Вікна Новини" телеканалу СТБ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Старший бортпровідник Ігор Матьков

Колишня дружина Христина розповіла, що він дуже любив подорожувати і обожнював тварин. Чоловік мріяв про небо і навчався в Кіровогорадском льотному училищі. Однак одразу отримати ліцензію пілота не зміг, оскільки був з небагатої сім'ї й у нього не вистачило грошей.

"Ми познайомилися в літаку. Я його побачила і закохалася з першого погляду. Він дуже добрий, я ніколи не зустрічала людей з таким серцем. Він дуже чуйний до людей, навіть до малознайомих. Він говорив: "Я все одно вірю, я знаю, що стану пілотом", – згадує ексдружина Матькова.

В результаті чоловік таки отримав ліцензію, про яку мріяв. Однак в МАУ не було вакансій, і йому пообіцяли, що з часом дадуть літати в якості пілота. Втілення своєї мрії старший бортпровідник так і не дочекався.

Ігор Матьков "Сегодня"

"Він говорив: "Так мені тривожно туди летіти (до Ірану. – Ред.)". Я кажу: "Та годі, що ти". Я йому побажала гарного рейсу, спокійних пасажирів. Він відповів: "До завтра". Це був його останній мені дзвінок", – згадує Христина.

Крім того, в коментарі "Сегодня" мама загиблого бортпровідника розповіла, що спочатку Ігор повинен був летіти в Барселону, але в останній момент йому поміняли рейс на Тегеран.

На Різдво, 7 січня, він встиг на кілька годин заїхати до батьків в рідний Козелець на Чернігівщині та обдзвонив всіх друзів, навіть тих, з якими давно не спілкувався. "У нього було передчуття того, що більше він не подзвонить", – вважає жінка.

Командир екіпажу Володимир Гапоненко

Товариш загиблого командира повітряного судна розповів, що у його друга був непростий життєвий шлях. Оскільки спочатку він був штурманом, але потім перевчився на пілота і став командиром.

"Його оптимізм, любов до сім'ї, дітей гідна поваги. У цьому домі дуже багато птахів. Мабуть, якось це пов'язано з любов'ю до неба, польотів", – розповідає колега Гапоненка.

Володимир Гапоненко Скріншот відео

Пілот-інструктор Олексій Наумкін

Колега льотчика розповів, що згадує його як веселу, але разом з тим серйозну, спокійну, впевнену людину.

"Він з династії авіаційної. Його батько – льотчик-випробувач заводу "Антонов". Випробовував легендарні літаки "Мрія", "Руслан", – розповів чоловік.

Олексій Наумкін Скріншот відео

Бортпровідниця Марія Микитюк

Дівчина була родом з Івано-Франківська. Після закінчення у 2012 році гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов, які вона дуже любила, вступила до Національного авіаційного університету на факультет лінгвістики і соціальних комунікацій.

"Вона говорила: "Поки я молода, я політаю, а потім прийде час, я сяду на землю. І тоді моя професія мені допоможе". Вона казала: "Ви не уявляєте, я така щаслива, я в собі відкриваю світ", – розповіла про загиблу стюардесу її викладачка.

Марія Микитюк Скріншот відео

Бортпровідниця Катерина Статник

Загибла була родом з Нової Каховки на Херсонщині. Її перша вчителька розповіла, що дівчина запам'яталася їй тим, що була найменшою, худенькою і з великими карими очима.

Відмінницею Катя не була, але обожнювала іноземні мови. Крім того, дівчинка була душею класу й ніколи не відмовляла ні однокласникам, ні вчителям. Після школи вступила до університету, спеціалізація – міжнародні відносини. Вже на останніх курсах вирішила стати стюардесою. Їй було 27 років, до чергового дня народження 21 січня Катя не дожила два тижні.

Катерина Статник Скріншот відео

Пара, яка поверталася до Канади після весілля, і сім'я викладачів

Молодята Араш Пурзарабі та Понех Гурджі тільки одружилися в Ірані і летіли до Канади, де були аспірантами Університету Альберти в галузі ІТ.

Молодята Араш Пурзарабі та Понех Гурджі Скріншот відео

Молодята Араш Пурзарабі та Понех Гурджі Скріншот відео

Не повернуться в цей університет і викладачі інженерного факультету, Педра Мусаві і Ган Денешван. Вони загинули разом з двома дочками – Дар'єю та Дориною. Друзі сім'ї стверджують, що вони настільки любили один одного, що не розлучалися ні на хвилину.

Викладачі Педра Мусаві та Ган Денешван Скріншот відео

Викладачі Педра Мусаві та Ган Денешван Скріншот відео

Викладачі Педра Мусаві та Ган Денешван з дочками Скріншот відео

Викладачі Педра Мусаві та Ган Денешван з дочками Скріншот відео

Жінка-вчена

Серед загиблих в авіакатастрофі була знана в Канаді вчена, яка здійснила прорив в дослідженні вісцеріального лейшманіозу – чорної лихоманки, яка трапляється у країнах Південної Азії та Африки. Форук Хадема було 39 років. Вона була однією з кращих імунологинь Університету Манітоби.

Вчена Форук Хадема Скріншот відео

Янголи на борту

Серед жертв катастрофи – 24 дитини. Наймолодшій Мулані Курді було всього півтора року. Вона летіла з батьками – мамою-бізнес-аналітикинею і татом-підприємцем.

Найменша пасажир Мулана Курді Скріншот відео

Батьки загиблої дівчинки Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, друзі також розповіли про загиблого другого пілота Сергія Хоменка. Він неодноразово літав до Ірану і всі, хто опинявся з ним в кабіні, ніколи не переживали про безпеку, оскільки чоловік був льотчиком вищого класу.

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