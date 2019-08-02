"Імпічмент Зеленському!" Справа 16-річної українки отримала несподіваний фінал

У п'ятницю, 2 серпня, Рівненський апеляційний суд визнав невинними активістів 16-річну Дарину Коцюрубу та її товариша Романа Філюка, яких у травні затримали за заклики до імпічменту президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила кримська переселенка, засновниця "Восток SOS" Олександра Дворецька на своїй сторінці у Facebook. За її словами, протоколи проти них були скасовані через відсутність обставин та складу адміністративних правопорушень (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Люблю доводити справи до кінця. Мирним зібранням бути! Протоколи стосовно Даші Коцюруби та Романа Філюка щодо порушення порядку проведення мирних зібрань 25 травня 2019 року в Рівному скасовані за відсутністю обставин та складу адміністративних правопорушень", – написала Дворецька.

Громадяни підтримали активістів Facebook Олександри Дворецької

Як повідомив сайт "Все зрозуміло", це був повторний розгляд апеляційної скарги активістів у Рівненському апеляційному суді щодо визнання рішення суду в першій інстанції неправочинним.

Перше засідання у справі було перенесено суддею через об’єднання двох справ Коцюрби та Філюка й відсутності на засіданні дівчини.

Активісти та небайдужі мешканці міста прийшли на засідання суду з плакатами підтримати активістів і проконтролювати, щоб все відбулося "прозоро та чесно".

Громадяни підтримали активістів "Все зрозуміло"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівному співробітники поліції почали службову перевірку щодо своїх колег, які склали адмінпротокол стосовно двох учасників мирної акції проти Зеленського. Пізніше Рівненський міський суд визнав винними в адміністративному правопорушенні Короцюбу і Філюка.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!