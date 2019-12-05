Імпічмент Трампа: стало відомо про зустріч Джуліані та Луценка

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані прилетів до Будапешта (Угорщина), де провів переговори із ексгенпрокурором України Юрієм Луценком.

Колишній український чиновник, як відомо, є ключовою фігурою у розслідуванні імпічменту американського лідера. А правозахисник прибув до Європи, щоб зібрати додаткову інформацію для захисту Трампа. У цьому стверджує The New York Times.

Водночас американське видання посилається на українське "Новое время" і зазначає, що нині Джуліані вже перебуває у Києві. В українській столиці в нього нібито заплановані зустрічі із колишніми генпрокурором Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом. Другий, нагадаємо, розслідував можливі корупційні діяння Хантера Байдена, котрий працював у газовій компанії Burisma.

Юрій Луценко і Рудольф Джуліані

В інформації наголошують на тому, що раніше ці прокурори відігравали певну роль у просуванні претензій щодо ексвіцепрезидента Джозефа Байдена, колишнього посла США в Україні, а також українців, які поширювали згубну інформацію про голову виборчої кампанії Трампа у 2016 році Пола Манафорта.

"Ці твердження – деякі безпідставні, а деякі з ключовими суперечливими елементами – були основою зусиль Трампа та Джуліані чинити тиск на український уряд, щоб розпочати розслідування, які допоможуть Трампу в його кампанії з виборів президента США 2020 року. Водночас ці зусилля у результаті призвели до початку процедури його імпічменту", – пише NYT.

Крім цього, зазначається, що тепер Джуліані збирає інформацію для захисту Трампа. Хоча офіційно його європейська поїздка була організована для зйомок багатосерійного телесеріалу від консервативного кабельного каналу One America News. Він рекламується як республіканська альтернатива слуханням про імпічмент, враховуючи свідчення українських екчиновників. Підкреслюється, що демократи, які ведуть розслідування, відмовилися їх викликати. А ось ті з українців, котрих опитував Джуліані, "свідчили під присягою" перед камерою, щоб "розвінчати містифікацію імпічменту".

Джо Байден и Дональд Трамп RT

Видання стверджує, що в Будапешті у Луценка взяли інтерв'ю нібито для цього серіалу, як і в колишніх українських чиновників Андрія Теліженка й Андрія Артеменка. На екрани вже вийшло інтерв'ю з Михайлом Охендовським, якого записували ще у Вашингтоні.

"Теліженко повторив свої твердження, що, працюючи в посольстві України у США у 2016 році, йому було доручено допомогти американській Демократичній партії зібрати компрометуючу інформацію про Манафорта. Посольство України спростувало цю інформацію. Екснардеп Артеменко та ексглава ЦВК Охендовський поставили під сумнів справжність так званої книги "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, де йдеться про виплати коштів Манафорту", – зазначають у матеріалі.

Джуліані ж щодо інтерв'ю з українськими прокурорами, зокрема й із Луценком, зауважив, що "як хороший адвокат збирає докази, аби захистити свого клієнта від фальшивих звинувачень, які пред'являються щодо нього" ЗМІ й демократами.

За його словами,голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф оприлюднив не всю інформацію у справі про можливий імпічмент Трампа.

Віктор Шокін і Костянтин Кулик

"Я сподіваюся, що докази, приховані Шиффом, будуть доступні громадськості, якщо вже вони оцінюють обурливу, неконституційну поведінку президента", – сказав адвокат.

Щоправда, Джуліані не відповів, чи знає сам Трамп про його поїздку до Європи та причетність до зйомок серіалу. Хоч він і зізнався, що постійно тримає "свого клієнта" в курсі всіх своїх зусиль, пов'язаних із Україною.

А ось розслідувачі NYT повідомляють, що в Будапешті Джуліані був у резиденції посла США в Угорщині Девіда Корнштейна, котрий є давнім другом і соратником і його самого, і Трампа.

"Свого часу посол був бізнесменом – торгував ювелірними виробами, потім працював у мерії Нью-Йорка, коли Джуліані був мером цього міста. Корнштейну подобається авторитарний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. А враховуючи "нелюбов" офіційної Угорщини до України, то, можливо, в цьому є "заслуга" й американського посла, який передавав Трампу критичний "корм" для роздумів", – стверджує впливове американське видання.

Зі свого боку у Посольстві США в Угорщині зазначили, що вечеря Джуліані та Корнштейна – це приватна зустріч давніх друзів, і більше ніхто на ній не був присутній.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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