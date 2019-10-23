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23 жовтня • оновлено в 13:20
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"Імітують готовність розведення!" Терористи вдалися до нової підлості на Донбасі

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На Донбасі в зоні запланованого розведення військових сил російські найманці продовжили обстріл населених пунктів.

Протягом 22 жовтня вони двічі накрили вогнем ділянку розведення №2 (н.п. Золоте-4 Луганської області), повідомили на сторінці штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Незаконні збройні формування Російської Федерації, імітуючи готовність до відведення сил, підло обстріляли ділянку розведення зі стрілецької зброї. Також ворог здійснив обстріл поруч із н.п. Зайцеве, Північне, Павлопіль, Новолуганське і Водяне, використовуючи заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм", – уточнили в штабі ООС.

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Facebook Андрій Загороднюк

"Імітують готовність розведення!" Терористи вдалися до нової підлості на Донбасі

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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филипп филипыч
филипп филипыч
ух какие сепары - подло обстреляли! надо как всу благородно убивать! причем своих же сограждан (донбасс цеж украина?)
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