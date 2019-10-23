"Імітують готовність розведення!" Терористи вдалися до нової підлості на Донбасі

На Донбасі в зоні запланованого розведення військових сил російські найманці продовжили обстріл населених пунктів.
Протягом 22 жовтня вони двічі накрили вогнем ділянку розведення №2 (н.п. Золоте-4 Луганської області), повідомили на сторінці штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.
"Незаконні збройні формування Російської Федерації, імітуючи готовність до відведення сил, підло обстріляли ділянку розведення зі стрілецької зброї. Також ворог здійснив обстріл поруч із н.п. Зайцеве, Північне, Павлопіль, Новолуганське і Водяне, використовуючи заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм", – уточнили в штабі ООС.
23 жовтня окупанти знову застосували заборонену артилерію. Вони випустили в бік Водяного 11 снарядів.
Відведення військ знову зірване
Facebook Андрій Загороднюк
Як писав OBOZREVATEL:
про досягнення домовленостей із розведення військ у Петровському й Золотому першим повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.
Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Опісля очікується проведення виборів у ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися в Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу в паніці і не підтримують відведення українських військ, який погодили на переговорах у Мінську.
7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил у районі Петровського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки були порушення перемир'я.
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