"Імітують готовність розведення!" Терористи вдалися до нової підлості на Донбасі

На Донбасі в зоні запланованого розведення військових сил російські найманці продовжили обстріл населених пунктів.

Протягом 22 жовтня вони двічі накрили вогнем ділянку розведення №2 (н.п. Золоте-4 Луганської області), повідомили на сторінці штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Незаконні збройні формування Російської Федерації, імітуючи готовність до відведення сил, підло обстріляли ділянку розведення зі стрілецької зброї. Також ворог здійснив обстріл поруч із н.п. Зайцеве, Північне, Павлопіль, Новолуганське і Водяне, використовуючи заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм", – уточнили в штабі ООС.

23 жовтня окупанти знову застосували заборонену артилерію. Вони випустили в бік Водяного 11 снарядів.

Відведення військ знову зірване Facebook Андрій Загороднюк

Як писав OBOZREVATEL:

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