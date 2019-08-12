"Їм все одно, скільки помре": Цимбалюк застеріг Україну від віри у мир із Росією

Україні не варто сподіватися на те, що Росія змінить свою войовничу риторику і піде на примирення. На ситуацію не вплине навіть зміна влади в країні-агресорі.

Єдиним способом гарантувати свою безпеку є безперервна робота над новим озброєнням для відсічі ворогу і готовність боротися з ним, зазначив український журналіст Роман Цимбалюк в інтерв'ю проекту Anneksiya.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вони (росіяни. – Ред.) живуть в іншій логіці, їм все одно, скільки помре російськомовних. Їм ставлять зовсім інші завдання. Вони вирішують питання відновлення імперії, борються з проклятими американцями", – зазначив він.

Цимбалюк визнав, що об'єктивно у російській еліті є великий відсоток людей, яким війна з Україною незрозуміла. Однак це зовсім не має значення, адже ці люди не ухвалюють рішення.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Тому сподіватися на те, що зійдуться зірки, вони порозумнішають і прийдуть до влади і змінять політику, не треба. Ця політика стосовно України – продумана, цілеспрямована і буде проводитися незалежно від персоналій. Тільки питання в інструментарії. Не тільки вогнем і мечем", – каже Цимбалюк.

Другим фронтом боротьби проти України він назвав вмонтування в українську політичну систему партії кума президента Росії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя", яку підсилюють прокремлівською пропагандою.

"З таким сусідом ти можеш залишитися на політичній карті лише в тому разі, якщо будеш раз на тиждень проводити випробування українських ракет класу "Грім-2". Вони будуть їздити, солдати і офіцери навколо них будуть бігати, і головне – ракети будуть стартувати. Вони (вороги. – Ред.) плескатимуть язиками, але чіпати нас не будуть. Не варто мислити Божими заповідями людини – не вбивай, не обмани, не вкради. Ці штуки не працюють, це інший вимір", – попередив Цимбалюк українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк вважає, що надія на те, що всі проблеми України вирішаться після смерті президента Росії Володимира Путіна, є спрощенням ситуації. Бо насправді все залежить не від нього, а від мільйонів росіян, які підтримують всі його дії.

Крім того, він говорив, що найближчим часом Україні не варто чекати розвалу Росії. Однак їй є сенс активно змінюватися і ставати сильнішою самій, аби протистояти агресору.

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