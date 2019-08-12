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"Їм труба!" У справі Зайцевої і Дронова намітився несподіваний поворот

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У справі винуватців смертельної ДТП у Харкові Олени Зайцевої та Геннадія Дронова з’явилися нові подробиці. Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що жінка була під дією лікарських препаратів із наркотичним ефектом. В поліцію напишуть заяву щодо експертів, які не змогли цього визначити.

Про це повідомила журналіст Тетяна Доцяк на своїй сторінці у Facebook. За її словами, раніше спеціалісти заявляли, що для встановлення того, чи вживала Зайцева наркотичні засоби, їм треба знати кількість опіатів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Пам'ятаєте експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які з двох разів не змогли визначити чи перебувала Зайцева у стані наркотичного сп'яніння? Так от, їм труба", – написала вона.

Зайцева і Дронов

Зайцева і Дронов

Журналістка зазначила, що представниця потерпілих Лариса Матвєєва ініціюватиме проти них кримінальне провадження, основою якого стане висновок психіатра-нарколога, доктора медичних наук Бориса Михайлова.

"Він вивчив документи справи і заявив, що Зайцева перебувала під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом. І для визначення цього не потрібно знати кількість опіатів – достатньо лише факту наявності препарату в організмі, а нормативно-правових документів, які б визначали кількість наркотичних речовин в Україні, не існує", – пояснила Доцяк.

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За її словами, позиція Матвєєвої полягає в тому, що експерти мають бути звільнені через некомпетентність, а якщо діяли умисно – понести кримінальну відповідальність.

"Звернення до поліції Матвєєва напише днями", – підсумувала журналістка.

Висновок

Висновок

Facebook Тетяни Доцяк

Висновок

Висновок

Facebook Тетяни Доцяк

Висновок

Висновок

Facebook Тетяни Доцяк

Висновок

Висновок

Facebook Тетяни Доцяк

Висновок

Висновок

Facebook Тетяни Доцяк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У центрі Харкова 18 жовтня 2017 року, на вулиці Сумській трапилася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинуло шестеро осіб.

  • До справи про смертельну ДТП долучили автотехнічну експертизу, яка була проведена за заявою адвоката одного з підозрюваних Дронова.

  • Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали до Київського районного суду результати додаткової експертизи щодо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була вона під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.

  • У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП, в якій звинуватили Зайцеву і Дронова. Пізніше було опубліковано повний текст вироку суду.

  • Більшість опитаних українців не погодилися з вироком суду для Зайцевої та Дронова, яких засудили до 10 років позбавлення волі у справі про смертельну ДТП у Харкові.

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Особа
Олена Зайцева
Місце
Україна Харків
Теги
ДТП аварія наркотики
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