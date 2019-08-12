"Їм труба!" У справі Зайцевої і Дронова намітився несподіваний поворот

У справі винуватців смертельної ДТП у Харкові Олени Зайцевої та Геннадія Дронова з’явилися нові подробиці. Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що жінка була під дією лікарських препаратів із наркотичним ефектом. В поліцію напишуть заяву щодо експертів, які не змогли цього визначити.
Про це повідомила журналіст Тетяна Доцяк на своїй сторінці у Facebook. За її словами, раніше спеціалісти заявляли, що для встановлення того, чи вживала Зайцева наркотичні засоби, їм треба знати кількість опіатів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Пам'ятаєте експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які з двох разів не змогли визначити чи перебувала Зайцева у стані наркотичного сп'яніння? Так от, їм труба", – написала вона.
Зайцева і Дронов
Журналістка зазначила, що представниця потерпілих Лариса Матвєєва ініціюватиме проти них кримінальне провадження, основою якого стане висновок психіатра-нарколога, доктора медичних наук Бориса Михайлова.
"Він вивчив документи справи і заявив, що Зайцева перебувала під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом. І для визначення цього не потрібно знати кількість опіатів – достатньо лише факту наявності препарату в організмі, а нормативно-правових документів, які б визначали кількість наркотичних речовин в Україні, не існує", – пояснила Доцяк.
За її словами, позиція Матвєєвої полягає в тому, що експерти мають бути звільнені через некомпетентність, а якщо діяли умисно – понести кримінальну відповідальність.
"Звернення до поліції Матвєєва напише днями", – підсумувала журналістка.
Висновок
Facebook Тетяни Доцяк
Висновок
Facebook Тетяни Доцяк
Висновок
Facebook Тетяни Доцяк
Висновок
Facebook Тетяни Доцяк
Висновок
Facebook Тетяни Доцяк
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Харкова 18 жовтня 2017 року, на вулиці Сумській трапилася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинуло шестеро осіб.
До справи про смертельну ДТП долучили автотехнічну експертизу, яка була проведена за заявою адвоката одного з підозрюваних Дронова.
Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали до Київського районного суду результати додаткової експертизи щодо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була вона під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.
У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП, в якій звинуватили Зайцеву і Дронова. Пізніше було опубліковано повний текст вироку суду.
Більшість опитаних українців не погодилися з вироком суду для Зайцевої та Дронова, яких засудили до 10 років позбавлення волі у справі про смертельну ДТП у Харкові.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!