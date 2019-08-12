"Їм труба!" У справі Зайцевої і Дронова намітився несподіваний поворот

У справі винуватців смертельної ДТП у Харкові Олени Зайцевої та Геннадія Дронова з’явилися нові подробиці. Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що жінка була під дією лікарських препаратів із наркотичним ефектом. В поліцію напишуть заяву щодо експертів, які не змогли цього визначити.

Про це повідомила журналіст Тетяна Доцяк на своїй сторінці у Facebook. За її словами, раніше спеціалісти заявляли, що для встановлення того, чи вживала Зайцева наркотичні засоби, їм треба знати кількість опіатів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Пам'ятаєте експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які з двох разів не змогли визначити чи перебувала Зайцева у стані наркотичного сп'яніння? Так от, їм труба", – написала вона.

Зайцева і Дронов

Журналістка зазначила, що представниця потерпілих Лариса Матвєєва ініціюватиме проти них кримінальне провадження, основою якого стане висновок психіатра-нарколога, доктора медичних наук Бориса Михайлова.

"Він вивчив документи справи і заявив, що Зайцева перебувала під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом. І для визначення цього не потрібно знати кількість опіатів – достатньо лише факту наявності препарату в організмі, а нормативно-правових документів, які б визначали кількість наркотичних речовин в Україні, не існує", – пояснила Доцяк.

За її словами, позиція Матвєєвої полягає в тому, що експерти мають бути звільнені через некомпетентність, а якщо діяли умисно – понести кримінальну відповідальність.

"Звернення до поліції Матвєєва напише днями", – підсумувала журналістка.

Висновок Facebook Тетяни Доцяк

Висновок Facebook Тетяни Доцяк

Висновок Facebook Тетяни Доцяк

Висновок Facebook Тетяни Доцяк

Висновок Facebook Тетяни Доцяк

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