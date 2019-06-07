Росія втратила контроль над ''Л/ДНР''? Український генерал дав відповідь

Остання заява президента України Володимира Зеленського у відповідь на загострення ситуації на Донбасі є ознакою того, що глава держави і його команда починають усвідомлювати, "з ким мають справу".

"Позитивним є вже те, що псевдопацифістські ілюзії молодої команди Зе, нарешті, розвіюються", - заявив OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Президент України Володимир Зеленський в зоні проведення ООС Телеканал 24

"Вони починають усвідомлювати, з ким мають справу, що таке Росія, що таке окупація Росією наших територій і що таке терористичне ОРДЛО", - підкреслив він.

"Позитивною також є така рішуча й однозначна позиція нашого президента щодо відповіді на такі кричущі порушення Мінських домовленостей, пов'язані з артилерійськими обстрілами, жертвами серед наших військових, а іноді і мирного населення", - продовжив генерал.

У той же час він дещо скорегував заяву Зеленського з приводу того, що Росія втратила контроль над своїми найманцями на Донбасі. "Він сказав про те, чи йому так написали, що, мовляв, Росія не контролює цих терористів. Я з цим не згоден. Там діють російсько-окупаційні війська. Практично всіма військовими формуваннями, в тому числі і терористичними, керують російські кадрові військові, якими опікуються російські спецслужби – ФСБ та інші", - заявив Богдан.

Як писав OBOZREVATEL, у відповідь на чергову провокацію - обстріли в зоні бойових дій на Донбасі - президент Зеленський оприлюднив заяву. "Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління і контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", - йдеться в ній.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!