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10 жовтня • оновлено в 05:04
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/ Розслідування

"Повіриш ворогові – будеш ховати друзів": ЗСУ нагадали про криваву підлість Росії

8.2т Читати матеріал російською

Терористи "ДНР" не дозволяли ховати загиблих під Іловайськом у 2014 році українських воїнів, і це довелося зробити місцевим жителям через три дні після бою.

Про це на сторінці у Facebook розповіла прессекретар Оперативного командування "Північ" Олена Мокренчук, згадавши про жахливі події тих днів.

"Я пам'ятаю, як повірили ворогові під Іловайськом. Як місцеві зі сльозами просили українських бійців: "Хлопчики, не виходьте, вас там уже три дні росіяни чекають, з гарматами і танками. Вас уб'ють!" І як наші хлопці заспокоювали цих жінок, людей похилого віку: "Та ні, все буде добре, росіяни пообіцяли нам зелений коридор. Це військові, вони ж офіцери, вони ж пообіцяли..." – написала вона.

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Іловайськ

Іловайськ

Donbass.live

Після атаки терористів, за словами Мокренчук, уздовж доріг стояла згоріла військова техніка, розірваний зсередини танк без дула, були розсипані обвуглені банки тушонки.

"Ми три дні їздили на роботу, об'їжджаючи мертвих хлопців. Росіяни не дозволяли нам хоронити, і самі не хоронили. Було спекотно, тіла пороздувалися, почався сморід... Ми вже не питалися дозволу, позбирали їх та поховали. Нарізали жердин у посадці, позв'язували хрестом, щоб позначити могили.

Росіяни мовчки дивилися на нас, коли проїжджали дорогою. Вони кожен день їздили селами – шукали наших хлопчиків, які розбіглися після бійні", – процитувала прессекретар місцевих жителів. "У здорових мужиків тряслися руки", – додала вона.

"Повіриш ворогові – будеш ховати друзів. Послухаєш того, хто прийшов тебе вбити, – будеш вити на кладовищі, над свіжими могилами. У кращому випадку. Або будеш лежати поруч. У тому ж полі", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео з моторошними одкровеннями захисника України про те, яким тортурам піддавалися воїни ЗСУ з боку терористів "ДНР" під час Іловайського котла.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини встановило, що частину українських захисників вбили в 2014 році під Іловайськом у той момент, коли вони були позбавлені боєздатності, а тих, що вижили, піддавали жорстоким тортурам.

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Теми
Бої за Іловайськ Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Донбас Збройні сили України
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Куни Чан
Куни Чан
Ути пути, а то что сказано было бросить все выходить БЕЗ оружия иначе вам писда? Но хитровыeбaные xoxлохенералы как всегда решили что самые умные.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"местные со слезами просили украинских бойцов: "Мальчики, не выходите" Знали ведь коварные "ватники", что "одвiчнi лицарi" послушают, но сделают наоборот.
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4
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Курды поверили друзьям - американцам. И вот как все закончилось. Сильными надо быть, а не терять страну из-за коррупции - воруя двумя руками даже в оборонпроме и одновременно крича о мове и армии.
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