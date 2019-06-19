"Її не стало через гидку істоту!" З'явилися страшні подробиці про загибель 11-річної Даші

У вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко, тіло якої знайшли 19 червня після тривалих пошуків у селі Іванівка Одеської області, підозрюється її 25-річний сусід.

Як повідомив OBOZREVATEL волонтер Сергій Крайм, чоловіка допитували два дні, але він не зізнавався у скоєному до того часу, поки відповідні свідчення не дала його сусідка.

Труп дитини був знайдений на території того ж домоволодіння селища, де місцеві раніше чули крики. Пошукова група заходила в цей же двір у перший день пошуків, але тоді не виявила там дитину.

Співробітник відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Дмитро Ревун також розповів, що Дарина була привітною і творчою дитиною, займалася танцями.

"І очевидно її не стало через дії гидкої, поганої і скривдженої істоти, яка не варта називатися людиною", – написав він.

Дарина Лук'яненко мертва obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня в Одесі при загадкових обставинах зник 8-річний Микола Перчик. Також напередодні в Одесі зникла 13-річна Вікторія Городецька.

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